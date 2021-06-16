假房東誆防疫要求匯款收租 遭警識破女子險失金

新北59歲張姓女子接到自稱房東電話稱疫情嚴峻無法外出親自收租，希望她匯款繳房租，張女到銀行匯款時行員察覺有異通報，經員警查詢識破此新詐騙花招阻止，才讓女子未受損失。

目前新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，政府要求低度活動下，竟也讓詐騙集團找到新的詐騙手法，新北市三重警方日前接獲中國信託某分行行員的通報，有一女子臨櫃匯款疑似遭詐騙。

三重派出所張姓及廖姓警員到場了解情況時，張女說「我兒子目前外出不在，我要幫他匯款給房東」，雖然租金金額僅新台幣2萬5000元，但員警仍仔細詢問過往繳租金情形後，判斷這是新詐騙手法。

警方表示，由於房租繳交沒有急迫性，要求女子不要急著繳，先查證後再繳也不遲，女子當場才打消念頭。經事後查訪，張女表示兒子已聯繫到房東，房東否認有撥打電話要求改變用匯款方式繳交房租，女子感謝警方協助才未被詐騙受損。

三重分局表示，詐騙集團於疫情期間不斷更新詐騙手法，常假藉防疫取得民眾信任，若民眾接到可疑電話、簡訊務必提高警覺，切勿隨意提供個人資料或依指示提款、轉帳。若有任何問題請撥打165反詐騙專線，多花時間查證，將能少一分受騙。