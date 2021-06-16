基隆待拆宿舍防塵帆布鷹架被風吹倒 連下方圍牆都垮了
基隆港務分公司在暖暖區的員工宿舍「惠明新村」，設在源遠路旁的防塵帆布，今天上午不堪強風吹襲，連同鷹架、圍牆全部往路面傾倒，還好沒有壓到人車。暖暖區東勢街的「頂好超市」招牌，今早也被強風吹歪，可能墜落人行道釀禍。
基隆市議員林旻勳說，上午接到民眾通知源遠路旁惠明新村旁的防塵帆布倒塌，馬上趕到現場查看。詢問港務分公司得知正準備拆除這處閒置宿舍，並事先設置防塵帆布。上午因為風大，帆布受強風吹襲，連同鷹架傾倒，下方的圍牆也垮了。
林旻勳說，基隆港務分公司和包商知道消息，已到現場善後。過程中謝謝警方到場維護交通，避免引發事故。鷹架和帆布倒塌時，沒有壓到人車是不幸中的大幸。
位在東勢街、暖暖街口的頂好超室，設在店面大門正上方的招牌，今早也被強風吹歪了。林旻勳說，店家已雇人整修，並用警示帶圍住店門口的人行道，避免行人通過時受到危害，提醒民眾經過時小心。
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