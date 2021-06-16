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三級警戒滿月／同島一命！圍堵多點擴散 盤點全台重大群聚案

專家提可降至2.5級警戒？陳時中：一不注意疫情恐復燃

七旬翁車輪卡水渠 台中警用這輛四輪傳動巡邏車救援

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市七旬陳翁開車外出，誤入偏僻小路，過彎時右前車輪懸掛在水渠內，與道路落差20公分，進退不得。警方到場，確定陳翁與其女兒沒有受傷，員警駕駛今年分局新購入的四輪傳動巡邏車，以繩索拉起受困車輛，並在受困車輛下方墊磚頭、另名警員在後方推車，協助車輛順利脫困。

前天端午節，70歲陳姓老翁從大雅住家與女兒開車外出，行經偏鄉小路，車輛轉彎右前車輪不慎掉到大渠，老翁與女兒飽受驚嚇，由於大渠與路面相差20公分，車身嚴重向右傾斜無法脫困，陳翁趕緊報警。

台中市警察局豐原分局神岡分駐所員警葉玴杰、吳鎮宇及黃信龍到場，聯繫拖吊業者到場，但因現場道路狹小，吊車無法進入，員警靈機一動，以繩索連接受困車輛與巡邏車，利用巡邏車四輪傳動動能，在受困車輛的輪胎下墊上磚頭，另名警員在後推車，車輛裝於開上道路脫困。

神岡分駐所表示，有鑑於轄區幅員廣闊，員警使用巡邏車頻繁，今年初分局新發配四輪傳動巡邏車，正好派上用場，為民服務。

七旬陳翁車輛右前輪掉入水渠，進退不得，員警利用四輪傳動巡邏車協助脫困，所幸陳翁與其女兒沒有受傷。記者林佩均／翻攝
七旬陳翁車輛右前輪掉入水渠，進退不得，員警利用四輪傳動巡邏車協助脫困，所幸陳翁與其女兒沒有受傷。記者林佩均／翻攝
七旬陳翁車輛右前輪掉入水渠，進退不得，員警利用四輪傳動巡邏車協助脫困，所幸陳翁與其女兒沒有受傷。記者林佩均／翻攝
七旬陳翁車輛右前輪掉入水渠，進退不得，員警利用四輪傳動巡邏車協助脫困，所幸陳翁與其女兒沒有受傷。記者林佩均／翻攝
七旬陳翁車輛右前輪掉入水渠，進退不得，員警利用四輪傳動巡邏車協助脫困，所幸陳翁與其女兒沒有受傷。記者林佩均／翻攝
七旬陳翁車輛右前輪掉入水渠，進退不得，員警利用四輪傳動巡邏車協助脫困，所幸陳翁與其女兒沒有受傷。記者林佩均／翻攝

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