檢調查獲越南進口仿冒隔離衣 新北消防清查收到6000件

新北檢方日前查獲眾里科技股份有限公司從中國及越南進口醫療用拋棄式隔離衣，並仿冒宇紘藥品公司的合格醫療用證明文件，販售到醫療院所、長照機構等處，新北消防局昨全面清查回收民間捐贈的6000件仿冒隔離衣，但消防人員已拆封使用25件。

新北市新莊區眾里科技股份有限公司從中國及越南進口醫療用拋棄式隔離衣共17萬9900件，並仿冒宇紘藥品公司的合格醫療用拋棄式隔離衣，將隔離衣販售到醫療院所、長照機構等處。新北地檢署上周發動搜索，並約談公司鄭姓負責人及王姓業務經理到案說明，訊後諭知鄭姓負責人10萬元交保，王姓經理請回。

新北市消防局昨天獲知媒體報導有黑心業者販售不合格的半身醫療用隔離衣，立即通報轄下七個大隊全面清查所採購及接受捐贈防疫物資是否為報載仿冒產品。經查未曾有採購該業者產品，但日前有某事務所捐贈防疫物資的「半身隔離衣」屬這批仿冒隔離衣產品。

據消防局調查，6月7日接獲該事務所來電，表示欲捐贈半身隔離衣6000件，提供給消防人員防疫勤務使用，並提供其採購合格許可字號及合格藥商名稱，經查為合格商品，故同意其捐贈。該批半身隔離衣於6月10日下午到貨，消防局於11日全數配發各大隊。