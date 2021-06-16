快訊

三級警戒滿月／同島一命！圍堵多點擴散 盤點全台重大群聚案

專家提可降至2.5級警戒？陳時中：一不注意疫情恐復燃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢調查獲越南進口仿冒隔離衣 新北消防清查收到6000件

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北檢方日前查獲眾里科技股份有限公司從中國及越南進口醫療用拋棄式隔離衣，並仿冒宇紘藥品公司的合格醫療用證明文件，販售到醫療院所、長照機構等處，新北消防局昨全面清查回收民間捐贈的6000件仿冒隔離衣，但消防人員已拆封使用25件。

新北市新莊區眾里科技股份有限公司從中國及越南進口醫療用拋棄式隔離衣共17萬9900件，並仿冒宇紘藥品公司的合格醫療用拋棄式隔離衣，將隔離衣販售到醫療院所、長照機構等處。新北地檢署上周發動搜索，並約談公司鄭姓負責人及王姓業務經理到案說明，訊後諭知鄭姓負責人10萬元交保，王姓經理請回。

新北市消防局昨天獲知媒體報導有黑心業者販售不合格的半身醫療用隔離衣，立即通報轄下七個大隊全面清查所採購及接受捐贈防疫物資是否為報載仿冒產品。經查未曾有採購該業者產品，但日前有某事務所捐贈防疫物資的「半身隔離衣」屬這批仿冒隔離衣產品。

據消防局調查，6月7日接獲該事務所來電，表示欲捐贈半身隔離衣6000件，提供給消防人員防疫勤務使用，並提供其採購合格許可字號及合格藥商名稱，經查為合格商品，故同意其捐贈。該批半身隔離衣於6月10日下午到貨，消防局於11日全數配發各大隊。

昨天獲知仿冒情形後，消防局於第一時間通知各大隊回收該批仿冒隔離衣，目前已全數收回，亦同步告知捐贈者已回收情況並橫向聯繫新北市衛生局，但有拆封使用25件，考量基層消防人員執勤安全問題，亦將對販售仿冒產品業者保留相關法律追訴權。

檢調日前查獲眾里科技股份有限公司從中國及越南進口仿冒隔離衣，新北消防局昨全面清查回收6000件仿冒隔離衣。記者王長鼎／翻攝
檢調日前查獲眾里科技股份有限公司從中國及越南進口仿冒隔離衣，新北消防局昨全面清查回收6000件仿冒隔離衣。記者王長鼎／翻攝
檢調日前查獲眾里科技股份有限公司從中國及越南進口仿冒隔離衣，新北消防局昨全面清查回收6000件仿冒隔離衣。記者王長鼎／翻攝
檢調日前查獲眾里科技股份有限公司從中國及越南進口仿冒隔離衣，新北消防局昨全面清查回收6000件仿冒隔離衣。記者王長鼎／翻攝

仿冒 長照

延伸閱讀

不讓火神流汗又流淚 公益團體捐贈680組防疫套專包

抗「疫」有成 越股漲相佳

消防防疫勤務龐大 張麗善帶美食暖前線人員的胃

越南國產新冠疫苗Nanocovax 有望年底前獲緊急批准

相關新聞

女疑闖紅燈撞翻小貨車、駕駛受困 飲料店員慘遭夾傷腿

嘉義縣中埔鄉台3線與阿里山公路路口處，今天下午1點58分發生車禍，一輛小貨車與廂型車在路口發生車禍，小貨車駕駛受困車底，...

基隆待拆宿舍防塵帆布鷹架被風吹倒 連下方圍牆都垮了

基隆港務分公司在暖暖區的員工宿舍「惠明新村」，設在源遠路旁的防塵帆布，今天上午不堪強風吹襲，連同鷹架、圍牆全部往路面傾倒...

七旬翁車輪卡水渠 台中警用這輛四輪傳動巡邏車救援

台中市七旬陳翁開車外出，誤入偏僻小路，過彎時右前車輪懸掛在水渠內，與道路落差20公分，進退不得。警方到場，確定陳翁與其女...

檢調查獲越南進口仿冒隔離衣 新北消防清查收到6000件

新北檢方日前查獲眾里科技股份有限公司從中國及越南進口醫療用拋棄式隔離衣，並仿冒宇紘藥品公司的合格醫療用證明文件，販售到醫...

露營車違規闖入阿里山知名景點 鄉代氣炸痛批：惡劣！

全國進入三級警戒，阿里山國家風景區管理處也宣布轄內遊客中心、步道暫停遊客進入，但仍有愛好露營的民眾不聽勸導，開車深入阿里...

不讓火神流汗又流淚 公益團體捐贈680組防疫套專包

新冠肺炎本土疫情持續嚴峻，6月7日中央疫情指揮中心宣布，全國疫情警戒第三級延長至6月28日，新北市疫情尚未趨緩，高風險熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。