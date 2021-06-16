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露營車違規闖入阿里山知名景點 鄉代氣炸痛批：惡劣！

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

全國進入三級警戒，阿里山國家風景區管理處也宣布轄內遊客中心、步道暫停遊客進入，但仍有愛好露營的民眾不聽勸導，開車深入阿里山鄉特富野步道內紮營，警方獲報趕到現場時已無人車蹤影，員警也呼籲民眾配合國家防疫政策，呼籲大家齊心防疫。

嘉義縣阿里山鄉民代表會副主席汪之龍在臉書上貼出一張照片，指有民眾在本月11日上午，突破封鎖線，違規將露營車開入阿里山知名景點樂野湖底，疑似在附近還有看到另一輛露營車，痛批這種行為「真的相當惡劣」

竹崎分局中和派出所表示，當天下午4時許獲報，變循線趕往該處檢查哨，當天下著大雨，僅2輛轎車停在那邊，經循問和勸導後，對方表示等雨勢變小變會下山，並未如汪之龍照片所述有露營車闖入。

林務局嘉義林區管理處表示，因應全國三級警戒延至6月28日，嘉義林管處日前變宣布關閉轄內包含森林鐵路、森林遊樂區和各大步道等遊憩設施，拉起封鎖線並與社區合作組成巡守隊，定期巡邏。

貼文底下也有網友回復曾目擊該輛露營車，車主疑似是一對60餘歲老夫妻，警方也呼籲民眾，配合全國三級警戒，避免不必要移動、活動或集會，「請大家一起努力，齊心防疫」。

嘉義縣阿里山鄉民代表會副主席汪之龍表示，有民眾在本月11日上午突破封鎖線，違規將露營車開入阿里山知名景點樂野湖底，痛批這種行為相當惡劣。圖／翻攝自汪之龍臉書
嘉義縣阿里山鄉民代表會副主席汪之龍表示，有民眾在本月11日上午突破封鎖線，違規將露營車開入阿里山知名景點樂野湖底，痛批這種行為相當惡劣。圖／翻攝自汪之龍臉書
嘉義縣阿里山鄉公所因應全國三級警戒在各人煙密集場所貼出公告，禁止民眾進入，林管處也和轄內14社區組成巡守隊，定期巡邏。圖／阿里山鄉公所提供
嘉義縣阿里山鄉公所因應全國三級警戒在各人煙密集場所貼出公告，禁止民眾進入，林管處也和轄內14社區組成巡守隊，定期巡邏。圖／阿里山鄉公所提供
嘉義縣阿里山鄉民代表會副主席汪之龍表示，有民眾在本月11日上午突破封鎖線，違規將露營車開入阿里山知名景點樂野湖底，痛批這種行為相當惡劣。圖／翻攝自汪之龍臉書
嘉義縣阿里山鄉民代表會副主席汪之龍表示，有民眾在本月11日上午突破封鎖線，違規將露營車開入阿里山知名景點樂野湖底，痛批這種行為相當惡劣。圖／翻攝自汪之龍臉書

露營 阿里山 嘉義

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