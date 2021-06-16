不讓火神流汗又流淚 公益團體捐贈680組防疫套專包

新冠肺炎本土疫情持續嚴峻，6月7日中央疫情指揮中心宣布，全國疫情警戒第三級延長至6月28日，新北市疫情尚未趨緩，高風險熱區尤以板橋區35里為最多，新北市消防局匢一救災救護大隊防疫專責分隊人員執行確診或隔離民眾後送，染疫風險升高，且消防分隊每日執行救護案約70件，其中不乏出現確診隱性患者，顯見消防勤務常需面臨染疫高風險工作。

有感於消防人員在此次疫情扮演重要的防疫角色，且因疫情嚴峻防疫物資吃緊，各地消防單位所需物資需求增加，國際同濟會台灣總會新北市府中同濟會、國際同濟會臺灣總會新北市真心同濟會、國際扶輪社中華民國總社新北市慧中扶輪社、國際獅子會台灣總會新北市板橋女子獅子會、國際獅子會台灣總會新北市文化獅子會、國際獅子會台灣總會新北市慈馨獅子會及善心人士張淑華女士等陸續響應，今天共同捐贈680組防疫套專包，內含有防護衣、手套、N95口罩、防護眼鏡及護目鏡等，另杏發紙業公司也捐贈700個防護面罩等防疫裝備。