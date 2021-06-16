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太扯！疫情期間聚賭警送辦68人 中壢大賭場挨罰500萬

花蓮縣救護員1天消耗5、60套防護衣 15家業者捐物資

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮有15家公司、店家及工程行等業者，自掏腰包捐贈防疫物資，今天送給消防局使用。花蓮縣消防局表示，由於救護車載送確診病患或疑似感染者就醫，一天曾最多要消耗5、60套防護物品，因此有相關需求，感謝善心人士幫忙，增加防疫量能。

業者贈送1200件防護衣、1200個醫療口罩、800個防護面罩，總價38萬多元。負責牽線的北埔義消黃鼎淇說，看到疫情很嚴重，跟其他業者討論後，決定一起捐贈防疫物資，特別詢問消防局的需求，決定捐贈數量，希望消防人員在救護時，可做好自我防護，未來若還有需要會持續盡力幫忙。

消防局長林文瑞表示，這段期間疫情爆發以來，避免疑似確診病患交叉感染，由消防局救護車運送，避免人員感染，而送完病患後，每送一趟就要丟棄防護物品，最少一次要消耗4套，一天最多5、60套，使用量很大，公部門購買數量有限，因此非常需要防疫物資。感謝業者大力幫忙，有錢出錢、有力出力，讓防疫物資在使用上，更能保護鄉親的安全。

消防局緊急救護科長林武正說，花蓮疫情相較沒那麼嚴重，平均一天載送15趟左右，1趟會有2位救護員回到消防隊，再由2位負責消毒，等於1趟就消耗了4套防護衣，換算下來5、60套左右。

花蓮縣議員謝國榮說，得知業者有意要捐贈物資給消防局，幫忙雙方聯繫，經詢問後業者盤點防護衣、口罩和面罩等，讓第一線人員沒有後顧之憂，謝謝善心人士協助。

花蓮15家業者自掏腰包捐贈防疫物資，送給消防局使用。記者王思慧／攝影
花蓮15家業者自掏腰包捐贈防疫物資，送給消防局使用。記者王思慧／攝影
負責牽線的花蓮北埔義消黃鼎淇說，詢問消防局的需求後，決定聯合其他業者捐贈防疫物資。記者王思慧／攝影
負責牽線的花蓮北埔義消黃鼎淇說，詢問消防局的需求後，決定聯合其他業者捐贈防疫物資。記者王思慧／攝影

疫情 口罩 救護車

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