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不甩三級警戒規定 花蓮4女6男民宿烤肉群聚遭罰30萬元
花蓮秀林鄉崇德村有一家人曾在自宅烤肉慶生，截至昨天接連有5人確診新冠肺炎，沒想到仍有民眾不擔心疫情，在民宿群聚烤肉，遭他人舉報。警方到場先請大家先坐下來，一數有4女6男共10人，已違反三級警戒規定，室外不得超過10人群聚，並報花蓮縣衛生局裁罰，開出第一張30萬元罰單。
吉安警分局指出，6月14日晚8時左右，警方獲報在吉安鄉明義二街附近的民宿有群聚情事，經員警前往發現，該處共有4女6男相約烤肉慶生，明顯違反三級警戒相關規定，警方當場予以取締，並直接函報花蓮縣衛生局裁罰。
太昌派出所長蔡桓武說，依據傳染病防治法第37條的規定，違反群聚的管制措施，可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，呼籲民眾切勿輕視，以免荷包大失血。
經衛生局統計，目前花蓮縣的確診案例，多為染疫者由外縣市返鄉，進而造成家庭群聚感染，因此，縣長徐榛蔚呼籲鄉親落實居家防疫五不守則，「不探親」、「不訪友」、「不串門」、「不共食」、「不聚餐」，守護家人與彼此的健康。
花蓮縣警察局長蔡丁賢表示，目前警方的查處重點是社區家族群聚，縣內有177個社區、207個原鄉部落，警方結合村里長、部落主席持續宣導及嚴格查處，請鄉親們自律，也呼籲民眾熱心舉報。
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