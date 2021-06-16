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80歲老婦散心坐台北橋河邊石椅 竟落水漂在河面身亡

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

80歲的陳姓婦人，今天上午10時許，遭發現漂浮在台北橋下水面，消防人員到場救援上岸，老婦已身亡。根據現場目擊者稱，原先見到老婦人坐在石椅上，不知為何就落水，警方在現場拉起封鎖線，並通知家屬到案，依程序相驗釐清死因。

目擊者向警方表示，老婦人帶著隨身包包，獨自坐在河岸邊的石椅，也曾走向河邊，一不留神，就看到老婦落水飄在河面上。消防人員協助救援上岸，老婦已身亡，警方拉起封鎖線管制現場，並依相驗程序通報司法相驗。

警方根據現場遺留的物品，找到老婦人身分，通知家屬到場，但未找到遺書。家屬聲稱，老婦長期精神狀況不穩，今天凌晨還看到她在房內休息，但早上起床後就找不到人，直到接獲警方通知，才知道出事了。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救，請打1995(請救救我)。

老婦今天疑似落水，經救上岸已身亡。記者蕭雅娟／翻攝
老婦今天疑似落水，經救上岸已身亡。記者蕭雅娟／翻攝

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