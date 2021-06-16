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亞東醫院捷運旁鷹架倒塌 工務局：勒令停工並開罰9萬元
新北亞東醫院捷運3號出口附近工地稍早發生鷹架倒塌事件，所幸無人員傷亡，新北市工務局施工科科長潘亮宇表示，工地鷹架因加固狀況不確實、無法承受大風而倒塌，除勒令停工外，將依「建築法」對業者開罰最重的9萬元。
新北市板橋區南雅南路二段，近亞東醫院捷運3號出口工地，今天發生工程鷹架倒塌事件，所幸無人受傷，警消人員也到場協助交通疏導等措施，而鄰近的亞東醫院則表示，期間看診及救護等並無受到影響。
潘亮宇指出，該工程為遠東通訊園區外圍舊宿舍的鷹架拆除工程，並由遠揚集團施工，施工科在上午10時30分接獲鷹架倒塌通知，股長及相關同仁即迅速趕往現場。
潘亮宇說明，該工地主任表示，因鷹架在當初的加固狀況不確實，才會承受不了一時的強風而倒塌，已經在第一時間通報，並派員與機具前往現場處理。
潘亮宇表示，所幸現場並沒有人員受傷，中午時鷹架已經清除完畢，並由板橋警方警戒中，預計下午1至2點左右就可以恢復全線通車，而因為該工程不只有工安問題，還影響交通，因此工務局也依「建築法」第63條及第89條處分，除勒令停工外，將對業者開罰最重的9萬元。
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