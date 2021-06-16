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7歲童柔道課遭重摔昏迷57天 血壓正常不需仰賴升壓劑

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市7歲黃姓學童4月間到校外上柔道課，遭何姓教練、廖姓學長輪流重摔後，顱內嚴重出血，經開顱手術後瀕臨腦死，至今已經昏迷1個多月，還在醫院救治中。黃童術後腦壓從106，一路下降到正常指數25，並不需繼續使用升壓劑，按摩小腳也會有反應，黃童父母都期盼兒子早日甦醒。

黃姓男童4月21日上柔道課遭重摔後，至今已昏迷第57天，腦壓指數雖然已下降到正常值25，血壓也正常，不需仰賴升壓劑維持血壓，但昏迷指數仍是3。

豐原醫院表示，黃姓男童腦壓正常，血壓也正常，不需繼續使用升壓劑，至於按摩腳有反應，則是自然反射現象。黃童昏迷指數3分，整體腦部、呼吸及消化功能尚不佳，目前呼吸狀況仍需依賴呼吸器，持續積極治療中。

台中市7歲黃姓學童，4月間到校外上柔道課，遭何姓教練、廖姓學長輪流重摔後，顱內嚴重出血，經開顱手術後瀕臨腦死，至今已經昏迷1個多月，還在醫院救治中。圖／黃童家屬提供
台中市7歲黃姓學童，4月間到校外上柔道課，遭何姓教練、廖姓學長輪流重摔後，顱內嚴重出血，經開顱手術後瀕臨腦死，至今已經昏迷1個多月，還在醫院救治中。圖／黃童家屬提供

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