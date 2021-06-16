端午連假太無聊！她從左營到路竹就為打麻將

高雄市路竹區卓姓男子疑因端午連假耐不住無聊，找多位友人到租屋處打麻將，民眾聽到麻將聲擔心有防疫破口報案，警方到場發現卓男家中廚房包含卓男共有3男1女在打麻將，其中朱姓女子更是遠從30公里外的左營到路竹，員警依違反傳染病防治法「非必要社交聚會」，開出4張舉發單。

據了解，卓男（24歲）本月13日中午找多位友人到租屋處打麻將解悶，因麻將聲音太大，遭鄰居檢舉報案。警方到場時只聽到麻將聲，正好卓男2位友人也正要前往卓男家中，在2人帶領下，員警發現卓男家的廚房擺了一張麻將桌，並有3男1女沒戴口罩在聊天打麻將，其中18歲朱女遠從左營抵達路竹就為打麻將。