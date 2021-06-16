台2線貨櫃車又出事！這個月已3輛大車疑貪快翻落護欄外

台2線濱海公路再傳大車翻出路旁護欄事故，曾姓男子今天上午駕駛貨櫃車，沿台2線由宜蘭往基隆方向行駛，在龍洞路段翻覆，車身翻出道路右側護欄，所幸人未受傷，也未波及其他人車。

台2線本月已發生3起大車翻車事故，林姓男子1日駕駛貨櫃車西行往基隆方向，行經水湳洞路段時，撞擊路旁護欄後翻覆，車身倒在護欄外四輪朝天，所幸被礁岩頂住，逃過一劫。

余姓男子3日駕駛大貨車行經台2線福隆路段，也是在擦撞路旁水泥護欄後，側翻90度倒在護欄外側，余幸運未受傷。