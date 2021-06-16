新北男子棄養兩隻刺蝟聲稱為管教姪女　動保處裁罰6萬

新北市有民眾發現板橋區金門街42號人行道上遭人棄置1個藍色提籠，內裝1黑1白刺蝟，動保員隨即帶回安置照護，並調閱附近監視畫面，於近日約談邱姓車主，邱姓男子雖不承認棄養行為，但監視器影像顯示邱男從車內拿出提籃並置於人行道上，動保處表示，該棄養行為依動保法第29條處6萬元罰鍰。

通報人蕭小姐表示，5月31日當天早上在板橋區金門路段遛狗時，看見有一藍色提籠被遺留在草皮上，打開一看，發現提籠內有兩隻刺蝟，因擔心刺蝟安危，便通報動保處帶回。

動保處發文請警察局提供事發地監視畫面，透過監視影像，發現邱男將轎車停在路旁，下車時手持藍色提籠，放置一旁草叢，便開車離去，犯案時間僅短短30秒，邱男到案時供稱，為嚴厲管教姪女，才將刺蝟暫時放置，由於棄養行為明確，動保處依據動保法第29條採1隻1罰，共計裁罰6萬元。

台灣刺蝟照護推廣協會理事長黃士玲表示，刺蝟是夜行性動物，容易干擾飼主睡眠。生性獨居，須一籠一隻飼養。大部分刺蝟膽小防備心重，與飼主互動性不高，需要飼主高度耐心與毅力，飼養前應先瞭解刺蝟習性，避免飼養不當。