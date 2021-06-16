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影／家人不讓出門 桃園婦掛5樓窗外半小時

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市昨天早上驚見婦人懸掛5樓外牆，警消人員先用水管固定她，再用雲梯車救她脫困，過程近半小時，終於獲救，警消詢問家屬才知道，原來婦人有身心宿疾，因出不了門才冒險爬窗。

昨天上午7時許，一名住在桃園區延壽街5樓民宅的6旬婦人想要出門，但同住的丈夫、女兒因她有身心方面痼疾，擔心發生意外而不願放行，每當婦人開門要出走，就被拉回房內，門也被關上，一來一回後雙方爆發爭執，婦人一氣之下打開玄關處陽台鐵窗並翻出，企圖踏著4樓遮雨棚走到隔壁鄰居家。

然而婦人卻錯估高度，雙腳搆不著棚子，但她人已翻出窗外，只好以右手抱著鐵欄杆，左手抱著冷氣機，吊掛在自家陽台外，有路過民眾目擊，趕緊報警。

轄區中路派出所員警到場，先嘗試拉婦人上來，但因她所在位置員警難施力，便先向附近商家借來橡皮軟水管，繞過婦人腋下、將她固定在鐵窗上防止滑落，10多分鐘後雲梯車到場，才讓婦人有驚無險地回到1樓地面。

消防隊出動雲梯車救婦人脫困。記者楊湛華／翻攝
消防隊出動雲梯車救婦人脫困。記者楊湛華／翻攝
婦人想踏4樓遮雨棚走到鄰居家，卻錯估高度受困。圖／翻攝自「桃園人桃園事」臉書
婦人想踏4樓遮雨棚走到鄰居家，卻錯估高度受困。圖／翻攝自「桃園人桃園事」臉書

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