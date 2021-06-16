有事嗎？家門口燒香去晦求改運　好運沒求到反被路人告

高雄梁姓女子因運勢不好，今年4月16日深夜11時許在家門口設香案祭天，希望去去晦氣，不料一名黃姓騎士騎車經過被持香拜拜的梁女嚇到，認為梁女是拿香「拜她」報警；梁女運沒改成，反被依違反社會秩序維護法移送裁罰，面臨拘留3日或3萬元以下罰鍰，鳳山簡易庭法官調閱路口監視器，發現梁女早在黃姓騎士經過前就開始拜拜，最後裁定不罰。

篤信民間信仰的梁女，4月間自認運勢不好，由於家中沒有擺設神明廳，於是在大寮區潮寮路與光明路一段路口的家門外設香案，擺滿供品後燃香祝禱，希望祈求神明庇護「轉運」。

由於拜拜時間正值深夜，當時黃姓騎士正好騎車經過，點香虔心祈禱的梁女，線香正好對準黃姓騎士，他不滿認為梁女故意拿香拜他，害他騎車途中被嚇到，拿著行車紀錄器畫面報警，後來警方依據監視器畫面，認為梁女違反社會秩序維護法63條的「「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」，函送簡易庭裁罰。

原本只是想拜拜去除晦氣的梁女，無端被移送法院，面臨拘留3日或3萬元以下罰鍰，在簡易庭審理時大聲喊冤，梁女反駁，因為深夜廟宇早就休息，才會在家門口設香案，當時她是拜玉皇大帝、媽祖祈求兒子身體健康、運起好轉及生意興隆，一開始先拜家門口左邊，再換右邊，怎料正巧有人騎車經過，但她沒有對人家拜拜的意思。