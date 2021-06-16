快訊

苗博雅說全國陪雙北坐牢 陳智菡嗆：病毒突然從天降？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男買粥飆髒話質問他「是不是有肺炎」 還怒持鐮刀作勢揮砍

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

于姓男子今年3月在一家廣東粥店辱罵江姓市民三字經，質問「你是不是有武漢肺炎」，怎麼可以對別人咳嗽，甚至氣憤拿出鐮刀作勢揮砍恐嚇，幸好目擊的店內人士上前阻止，全案因監視器畫面清楚拍下于男犯行，檢方偵結依恐嚇、公然侮辱等罪嫌起訴。

起訴指出，今年3月1日晚上8時許，于男在新北市淡水區一家廣東粥店，突然走到江姓市民和陳姓友人旁邊，手指著江涉嫌辱罵台語三字經，質問「你是不是有武漢肺炎，怎麼可以對著別人咳嗽，你有沒有禮貌」又接連罵了一連串髒話。

于男怒氣之下走出店外，從停放在路旁的機車置物箱內，取出一把橘色握柄的生鏽鐮刀，持鐮刀衝進店內，在距離江約4公尺處，作勢衝上前揮砍鐮刀，揚言「你給我出來！」造成江心身畏懼。店門口的人見狀，隨即上前阻止、制止于男，于忍不住又連飆髒話。

警方接獲江姓市民報案，到場後調閱監視器調查，畫面顯示，于男在店內涉嫌辱罵江，也從店外拿鐮刀進店內作勢揮砍，認定于男涉案。

于則供稱，拿生鏽的鐮刀是為了要去五金行重買一個新的，沒有要砍人。檢方認定，根據告訴人及陳姓友人證詞，以及監視器畫面證據，于的行為涉犯恐嚇危害安全罪嫌及公然侮辱罪嫌，依法提起公訴。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

監視器 恐嚇

延伸閱讀

店遭二賊盜竊 監視器錄下一小偷「私吞大鈔」超爆笑

媽祖廟旁將女子拖進廁所性侵 監視器拍下強拉過程起訴

等不到新冠疫苗先打肺炎鏈球菌疫苗？教授駁斥：完全無此建議

做賊的喊捉賊！鍾明軒重炮嗆爆汪小菲「沒資格講話」

相關新聞

影／中山高南下民雄路段20車連環撞 已知三人輕傷送醫

中山高國道一號南下嘉義民雄段260.3k今天上午7點半發生一起20車連環車禍，疑似民眾駕車因天雨視線不佳導致追撞，現場零...

嘉義梅山工程車自撞山壁 40歲男子救出時已無生命跡象

嘉義縣梅山162甲縣道35k處今下午發生工程車疑似自撞死亡車禍，救護人員到場時，駕駛已沒有生命跡象，由救護車送往嘉義大林...

台2線貨櫃車又出事 這個月已3輛大車疑貪快翻落護欄外

台2線濱海公路再傳大車翻出路旁護欄事故，曾姓男子今天上午駕駛貨櫃車，沿台2線由宜蘭往基隆方向行駛，在龍洞路段翻覆，車身翻...

新北男子棄養兩隻刺蝟聲稱為管教姪女　動保處裁罰6萬

新北市有民眾發現板橋區金門街42號人行道上遭人棄置1個藍色提籠，內裝1黑1白刺蝟，動保員隨即帶回安置照護，並調閱附近監視...

影／家人不讓出門 桃園婦掛5樓窗外半小時

桃園市昨天早上驚見婦人懸掛5樓外牆，警消人員先用水管固定她，再用雲梯車救她脫困，過程近半小時，終於獲救，警消詢問家屬才知...

有事嗎？家門口燒香去晦求改運　好運沒求到反被路人告

高雄梁姓女子因運勢不好，今年4月16日深夜11時許在家門口設香案祭天，希望去去晦氣，不料一名黃姓騎士騎車經過被持香拜拜的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。