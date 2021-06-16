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男買粥飆髒話質問他「是不是有肺炎」 還怒持鐮刀作勢揮砍
于姓男子今年3月在一家廣東粥店辱罵江姓市民三字經，質問「你是不是有武漢肺炎」，怎麼可以對別人咳嗽，甚至氣憤拿出鐮刀作勢揮砍恐嚇，幸好目擊的店內人士上前阻止，全案因監視器畫面清楚拍下于男犯行，檢方偵結依恐嚇、公然侮辱等罪嫌起訴。
起訴指出，今年3月1日晚上8時許，于男在新北市淡水區一家廣東粥店，突然走到江姓市民和陳姓友人旁邊，手指著江涉嫌辱罵台語三字經，質問「你是不是有武漢肺炎，怎麼可以對著別人咳嗽，你有沒有禮貌」又接連罵了一連串髒話。
于男怒氣之下走出店外，從停放在路旁的機車置物箱內，取出一把橘色握柄的生鏽鐮刀，持鐮刀衝進店內，在距離江約4公尺處，作勢衝上前揮砍鐮刀，揚言「你給我出來！」造成江心身畏懼。店門口的人見狀，隨即上前阻止、制止于男，于忍不住又連飆髒話。
警方接獲江姓市民報案，到場後調閱監視器調查，畫面顯示，于男在店內涉嫌辱罵江，也從店外拿鐮刀進店內作勢揮砍，認定于男涉案。
于則供稱，拿生鏽的鐮刀是為了要去五金行重買一個新的，沒有要砍人。檢方認定，根據告訴人及陳姓友人證詞，以及監視器畫面證據，于的行為涉犯恐嚇危害安全罪嫌及公然侮辱罪嫌，依法提起公訴。
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