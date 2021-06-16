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影／23歲女子因疫情導致失業想不開 三重警安撫中拉下
疫情效應！新北市三重區端午連假前夕，有1名女子跨坐在車行地下道上方欄杆意圖輕生，幸好被警方趁隙拉下，家屬說她因為失業導致經濟困頓日子過不下去，員警規勸家人彼此多多關懷，有困難可尋求協助。
警方是在上周五凌晨1時55分接獲報案，三重警分局永福派出所警員陳鼎升、陳揚曄趕抵，發現女子跨坐在三重區力行路二段車行地下道上方欄杆，神情沒落不發一語，員警嘗試安慰、勸說，她都不為所動。
於是2名警員分工合作，陳揚曄在前方持續安撫，陳鼎升繞到後方趁隙將女子拉下，但她還是完全不理會警方詢問。後來查出女子姓蕭，23歲，已婚，經聯繫家屬到場，丈夫說她近期因為疫情而失業，沉重經濟壓力導致情緒持續低落，曾透露輕生念頭。
警方鼓勵夫妻倆樂觀面對困境，有困難可嘗試尋求資源救助，最後由丈夫將蕭姓女子帶回家。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救，請打1995(請救救我)。
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