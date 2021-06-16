驟雨路滑未保持安全距離 國道1號南下連續2追撞 釀3傷

國道1號南下約260公里民雄嘉義路段今天上午7時33分疑因驟雨路滑，接連傳出兩起追撞事故，間隔不到200公尺，一度傳出是20車追撞，國道警方澄清，一起為小貨車追撞前方4輛小客車，3人輕傷，另一起是15輛車事故，無人傷亡，事故約上午8時33分許全部排除。

國道警察第四大隊斗南分隊分隊長鍾兆仁表示，當時因該路段下大雨共發生兩起事故，第1起事故在國道1號南向260.1公里處，一輛小貨車因疑似未保持行車安全距離追撞前方4輛小客車，造成3人頭部及左小腿疼痛，由雙福分隊分別送嘉義基督教醫院和衛服部嘉義醫院。