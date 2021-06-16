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烏日玉闕朝仁宮捐540件防護衣 加贈「八個字」為警打氣

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市烏日區玉闕朝仁宮支持警察防疫工作，昨天由市政顧問林霈涵與義警幹部等人，捐贈540件防護隔離衣給第三警分局，協助支援防疫物資，另外為了替警員打氣，玉闕朝仁宮還特別印製一張紅色大布條，寫上「同島一命、齊心抗疫」8個大字，為警方加油打氣。

第三警分局長張則誠說，防疫期間，感謝來自社會各界的體貼心意，昨天是警察節，又收到最實用的警察節禮物更是別具意義，隔離衣阻隔了病毒，卻讓人心距離更為靠近，就像紅布條寫的一樣「同島一命、齊心抗疫」，呼籲民眾，防疫期間也請共體時艱減少外出，並提醒民眾，外出應全程配戴口罩，殺菌消毒需到位，並遵守避免群聚、維持社交距離等相關規定，全民一心共同挺過疫情。

台中市第三警分局表示，台中市政顧問林霈涵昨天偕同義警東南中隊副中隊長林學冠、義交東南中隊副中隊長徐玉華等幹部，送上由烏日玉闕朝仁宮及社會各界共同捐贈的540件防護隔離衣，讓第一線員警有充足的防疫物資，安心執勤減少染疫風險。

台中市政顧問林霈涵等人昨天代表烏日玉闕朝仁宮及善心人士，捐贈540件防護隔離衣給第三警分局，支援警方的防疫物資。圖／第三警分局提供
台中市政顧問林霈涵等人昨天代表烏日玉闕朝仁宮及善心人士，捐贈540件防護隔離衣給第三警分局，支援警方的防疫物資。圖／第三警分局提供

警察 台中市 社交距離

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