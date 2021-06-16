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影／台南長者打疫苗 派出所員警協勤守護
台南市針對高齡長者打疫苗，不少老人昨天和今天到安南區安中路三段的海東診所接種，台南市警三分局安南派出所員警到場協勤，協助長者下車，貼心服務，讓老人家感到很窩心。
昨天原定開始施打疫苗時間在下午3點半，但在下午2點多時就陸陸續續有家屬載送長者前來排隊，警方預先規劃員警於現場協助，維護秩序。因多數的長者都是由家屬開車載來，而且長者行動也比較緩慢，所以員警即時在現場協助及帶引長者上下車，也疏導車輛的停放秩序，讓現場動線較為順暢及便利，今天上午安南派出所員警仍到場協勤，協助老人家。
鑑於這些長者也是被詐騙的高風險群，而且都由家屬載來施打疫苗，員警運用這時機以大聲公、講稿、看板及傳單對在場的長者及家屬宣導防制詐騙，希望能加強高齡長者及家屬的安全防衞意識。
第三分局分局朱信憲說，老人家是大家的寶貝，在這疫情期間能讓他們安心安全的注射疫苗，保護健康，另外老人家都省吃儉用一輩子，千萬不要在這時候讓詐騙集團一通電話就把存款給騙走了，家屬應多注意長者動態，如有接獲可疑電話，請立刻撥打165反詐騙諮詢電話，或是撥打110及各派出所電話，會立刻派員到場了解及說明。
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