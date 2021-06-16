影／台南長者打疫苗 派出所員警協勤守護

台南市針對高齡長者打疫苗，不少老人昨天和今天到安南區安中路三段的海東診所接種，台南市警三分局安南派出所員警到場協勤，協助長者下車，貼心服務，讓老人家感到很窩心。

昨天原定開始施打疫苗時間在下午3點半，但在下午2點多時就陸陸續續有家屬載送長者前來排隊，警方預先規劃員警於現場協助，維護秩序。因多數的長者都是由家屬開車載來，而且長者行動也比較緩慢，所以員警即時在現場協助及帶引長者上下車，也疏導車輛的停放秩序，讓現場動線較為順暢及便利，今天上午安南派出所員警仍到場協勤，協助老人家。

鑑於這些長者也是被詐騙的高風險群，而且都由家屬載來施打疫苗，員警運用這時機以大聲公、講稿、看板及傳單對在場的長者及家屬宣導防制詐騙，希望能加強高齡長者及家屬的安全防衞意識。