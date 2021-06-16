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大雅分局周歲遇警察節 送這禮讓基層解渴暖心

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市大雅警分局成立一周年，昨適逢警察節，由派出所警員陳乃綾以警用巡邏車黑與白、紅藍警示燈配色、警鴿金黃為理念，設計出獨一無二的大雅警分局對杯，作為今年警察節大雅分局每位同仁的賀禮。分局長賈立民搭配一盒手作堅果餅乾禮盒，希望辛苦的外勤同仁返所能喝杯水、嘗餅乾，解渴止飢。

台中市警察局大雅分局分局長賈立民表示，大雅分局於去年三月成立，今年恰好「滿周歲」，昨天結合警察節，特別製作對杯給每位同仁留念，要讓大家知道「這一年因為有你，才有現在的大雅分局」，每個人都是大雅分局不可或缺的一份子。

這組對杯圖案一面印有大雅分局外觀，另一面印有大雅分局新概念Logo，這獨一無二的對杯，出自大雅分局頭家所警員陳乃綾巧手設計。

陳乃綾解說，Logo外觀以大雅的英文「DAYA」為外型，並用象徵我國警用巡邏車的黑與白做為配色、兩個A字採藍底佐星，襯托中間參考警鴿金黃理念設計的Y字，象徵警察維護人民安全與社會正義責無旁貸。

而中文的「大雅」，則將巡邏車紅藍警示燈與大雅分局建築外觀融入，並取大雅區在地麥田特色做為其底黃色的選擇；陳乃綾說，Logo整體設計外型新穎，顏色活潑，象徵大雅分局年輕有活力，將成為雅潭地區最堅實的守護者。

大雅警友辦事處主任張光男為感謝同仁辛勞與貢獻，並慶祝大雅分局成立滿周年，特別致贈每位同仁一組分局對杯及一盒手作堅果餅乾禮盒，肯定同仁的努力。

收到警察節感謝禮物的員警直呼，「分局好溫暖，有吃有拿，而且杯子好特別，很感動！」

台中市警察局大雅分局分局長賈立民(左)送客製化對杯給員警，要讓大家知道「這一年因為有你，才有現在的大雅分局」，每個人都是大雅分局不可或缺的一份子，祝福同仁警察節快樂。圖／台中市警察局大雅分局提供
台中市警察局大雅分局分局長賈立民(左)送客製化對杯給員警，要讓大家知道「這一年因為有你，才有現在的大雅分局」，每個人都是大雅分局不可或缺的一份子，祝福同仁警察節快樂。圖／台中市警察局大雅分局提供
這組獨一無二的對杯出自大雅分局頭家所警員陳乃綾巧手設計，對杯圖案一面印有大雅分局外觀，另一面印有大雅分局新概念Logo，相當新穎。圖／台中市警察局大雅分局提供
這組獨一無二的對杯出自大雅分局頭家所警員陳乃綾巧手設計，對杯圖案一面印有大雅分局外觀，另一面印有大雅分局新概念Logo，相當新穎。圖／台中市警察局大雅分局提供
台中市警察局大雅分局分局長賈立民(左)送客製化對杯給員警，要讓大家知道「這一年因為有你，才有現在的大雅分局」，每個人都是大雅分局不可或缺的一份子，祝福同仁警察節快樂。圖／台中市警察局大雅分局提供
台中市警察局大雅分局分局長賈立民(左)送客製化對杯給員警，要讓大家知道「這一年因為有你，才有現在的大雅分局」，每個人都是大雅分局不可或缺的一份子，祝福同仁警察節快樂。圖／台中市警察局大雅分局提供
台中市警察局大雅分局分局長賈立民(左)送客製化對杯給員警，要讓大家知道「這一年因為有你，才有現在的大雅分局」，每個人都是大雅分局不可或缺的一份子，祝福同仁警察節快樂。圖／台中市警察局大雅分局提供
台中市警察局大雅分局分局長賈立民(左)送客製化對杯給員警，要讓大家知道「這一年因為有你，才有現在的大雅分局」，每個人都是大雅分局不可或缺的一份子，祝福同仁警察節快樂。圖／台中市警察局大雅分局提供

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