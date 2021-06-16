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台南安平運河驚見浮屍 疑為通報走失男子

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

圖為台南安平運河示意圖。記者劉學聖攝影／報系資料照
圖為台南安平運河示意圖。記者劉學聖攝影／報系資料照

台南市安平區金城里活動中心前安平運河水域，今天上午9點多有民眾報案發現浮屍在水中載浮載沈，經遊艇業者協助將他打撈上岸，員警和消防人員檢查，死者沒有明顯外傷，並在他身上證件，查出死者疑為家人報案協尋60多歲洪姓男子，已聯絡家人確認死者身分。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天上午9點44分接獲漁民報案，位於安平區金城里活動中心前安平運河水域，有具浮屍載浮載沈，安平消防分隊協助前往協助打撈時，附近遊艇業者已先協助將浮屍移上遊艇，再移至附近碼頭

消防人員和轄區員警到場檢視，死者身穿深色上衣和長褲，拖鞋，身上沒有明顯外傷。從他身上證件查出死者疑為60多歲洪姓男子，據了解，洪家屬曾向警方報案說，洪生前曾透露輕生念頭，從家中外出後就沒有消息。警方已聯絡洪家人前來確認死者身分。

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遊艇 漁民 碼頭

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