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影／妙齡女開車載友疑講手機 闖紅燈遭撞翻四輪朝天

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市趙姓女子在今天凌晨零時許，駕駛轎車載3名友人行經西屯區凱旋路、黎明路，疑邊開車邊講手機，沒注意到路口為紅燈，趙女闖紅燈後，遭綠燈通行的黃姓男子撞上，趙女車被撞後翻覆，四輪朝天，車內駕駛、乘客等4人都受傷，黃也受傷，經查，雙方都無飲酒，初判肇事原因為違反號誌、未注意車前釀禍，詳細肇事原因，仍待交大事故組分析。

據查，趙姓女子（22歲）在今天凌晨零時許，駕駛 TOYOTA YARIS白色轎車，沿西屯區黎明路往中科路方向行駛，行經凱旋路口時，趙女闖紅燈，當時黃姓男子（26歲）駕駛NISSAN LIVINA轎車沿凱旋路綠燈直行，未注意到趙女轎車已行駛到路口，黃車頭直撞趙女轎車右側車身，造成趙女轎車翻覆，四輪朝天，還撞彎橋名石柱，黃車頭凹陷毀損。

警、消獲報後，協助受困在車內的趙女等4人脫困，4人受有擦挫傷、玻璃切割傷等傷勢，趙女脫困後，隨即向黃姓男子致歉，並承認當時開車在講手機，沒有注意到紅綠燈的燈號，不過隨即被友人拉開。

第六警分局交通分隊獲報到場後，確認雙方都無酒精濃度，經調閱監視器及行車記錄器等相關跡證後，初判肇事原因為違反交通號誌、未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。

台中市趙姓女子在今天凌晨開車載友，行經西屯區黎明路、凱旋路時，疑闖紅燈，遭黃姓男子開車撞上後，趙女車輛翻覆、四輪朝天。圖／讀者提供
台中市趙姓女子在今天凌晨開車載友，行經西屯區黎明路、凱旋路時，疑闖紅燈，遭黃姓男子開車撞上後，趙女車輛翻覆、四輪朝天。圖／讀者提供
台中市趙姓女子在今天凌晨開車載友，行經西屯區黎明路、凱旋路時，疑闖紅燈，遭黃姓男子開車撞上後，趙女車輛翻覆、四輪朝天，路旁的橋名石柱也被撞彎。圖／讀者提供
台中市趙姓女子在今天凌晨開車載友，行經西屯區黎明路、凱旋路時，疑闖紅燈，遭黃姓男子開車撞上後，趙女車輛翻覆、四輪朝天，路旁的橋名石柱也被撞彎。圖／讀者提供
台中市趙姓女子在今天凌晨開車載友，行經西屯區黎明路、凱旋路時，疑闖紅燈，遭黃姓男子開車撞上後，趙女車輛翻覆、四輪朝天。圖／讀者提供
台中市趙姓女子在今天凌晨開車載友，行經西屯區黎明路、凱旋路時，疑闖紅燈，遭黃姓男子開車撞上後，趙女車輛翻覆、四輪朝天。圖／讀者提供
台中市趙姓女子在今天凌晨開車載友，行經西屯區黎明路、凱旋路時，疑闖紅燈，遭黃姓男子開車撞上後，趙女車輛翻覆、四輪朝天。圖／讀者提供
台中市趙姓女子在今天凌晨開車載友，行經西屯區黎明路、凱旋路時，疑闖紅燈，遭黃姓男子開車撞上後，趙女車輛翻覆、四輪朝天。圖／讀者提供

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