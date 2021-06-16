影／妙齡女開車載友疑講手機 闖紅燈遭撞翻四輪朝天

台中市趙姓女子在今天凌晨零時許，駕駛轎車載3名友人行經西屯區凱旋路、黎明路，疑邊開車邊講手機，沒注意到路口為紅燈，趙女闖紅燈後，遭綠燈通行的黃姓男子撞上，趙女車被撞後翻覆，四輪朝天，車內駕駛、乘客等4人都受傷，黃也受傷，經查，雙方都無飲酒，初判肇事原因為違反號誌、未注意車前釀禍，詳細肇事原因，仍待交大事故組分析。

據查，趙姓女子（22歲）在今天凌晨零時許，駕駛 TOYOTA YARIS白色轎車，沿西屯區黎明路往中科路方向行駛，行經凱旋路口時，趙女闖紅燈，當時黃姓男子（26歲）駕駛NISSAN LIVINA轎車沿凱旋路綠燈直行，未注意到趙女轎車已行駛到路口，黃車頭直撞趙女轎車右側車身，造成趙女轎車翻覆，四輪朝天，還撞彎橋名石柱，黃車頭凹陷毀損。

警、消獲報後，協助受困在車內的趙女等4人脫困，4人受有擦挫傷、玻璃切割傷等傷勢，趙女脫困後，隨即向黃姓男子致歉，並承認當時開車在講手機，沒有注意到紅綠燈的燈號，不過隨即被友人拉開。