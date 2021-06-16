宅在家躲疫！詐團也趁疫謀財 大甲警提醒詐騙案多一成

新冠肺炎疫情嚴重，多數人在家防疫，網購人數增加，也讓趁機發「疫情財」的詐騙集團更為猖獗，台中市警局大甲分局統計，各類網路詐騙案，5月比4月明顯增加了一成多，副分局長張明輝說，目前疫情期間重要警政工作之一是「打詐」，提醒民眾一定要特別留意，避免受害。

張明輝在警廣節目中說，近期受疫情影響，民眾待在家中使用網路或手機接收訊息頻率增加，經統計5月與4月相比，詐騙案件增加了一成多，類型以「假投資」最高、「解除分期付款」次之，另有「假網拍」。

歹徒常會透過交友軟體APP與民眾交友聊天噓寒問暖，等到民眾卸下心防後就會以自身從事投資獲利很多，並宣稱投資標的「高獲利、低風險」等字眼，使民眾降低防備心而進行大筆投資，直到民眾想獲利了結，卻無法領出帳戶內款項，才知道受騙上當，是類屬於「假投資」的詐騙手法。

也因為疫情影響，許多行業遭到資遺民眾，容易受到以「工作輕鬆、高報酬」的資訊，淪為詐騙集團的車手或共犯，因此民眾應徵工作時宜謹慎小心，避免遭人利用。

張明輝也提醒，疫情下，商店店家將實聯制 QR Code 張貼於店門外，務必不定期檢查，以防遭不肖人士更換，民眾掃描及傳送簡訊時也需注意是否真的傳到「1922」，以免連結到高額付費號碼，讓荷包大失血；民眾掃完 QR CODE 後，按下簡訊傳送前要先確定傳送簡訊的對象是「1922」再傳送。

如有接到自稱衛生機關的疫調電話，謊稱民眾與確診者有接觸史遭到匡列，要求個資時，可先問清楚對方姓名、醫療單位，若再詢問涉及金錢帳戶等事項，必定有詐，將電話立刻掛斷，撥打165專線查證；或反問對方「我的接觸者是誰？」如果對方答不出來，就是假疫調之名，實施詐騙行為。