快訊

美國高調宣布贈「80瓶疫苗」給這國 網傻眼：後面少了幾個零？

北市男遭惡煞當街擄走 內湖警4小時內找到肉票

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

台北市內湖區成功路二段的一間超商外，今天下午5時50分發生當街擄人案。33歲吳姓被害人被數名惡煞追逐、毆打濺血，最後竟遭當街帶走；警方沿線調閱監視器，晚上9時50分於新北市新莊區一處找到吳男。警方表示，目前已掌握涉案犯嫌身分，正全力偵辦中。

據了解，吳男當時遭數名犯嫌以甩棍毆打，血濺滿地，他試圖逃跑但仍被對方追上且押上車，整個過程不到5分鐘。內湖警方獲報後趕抵，犯嫌早已逃逸，但仍在現場拉起封鎖線，並進行採證。

警方事後根據現場採證並調閱路邊監視器，案發後4小時在新北市新莊區泰山明志科技大學附近找到被綁架的吳男。吳男自稱，自己因爲汽車買賣與對方發生糾紛，才會被押走。

警方表示，目前已掌握涉案犯嫌身分，正在全力偵辦，案情尚待釐清。

台北市內湖區今天下午5時許發生一起當街擄人案，案發4小時後，警方於新北市新莊區一處找到被綁架的吳姓男子；涉案犯嫌與案情仍在偵辦中。記者翁至成／翻攝
台北市內湖區今天下午5時許發生一起當街擄人案，案發4小時後，警方於新北市新莊區一處找到被綁架的吳姓男子；涉案犯嫌與案情仍在偵辦中。記者翁至成／翻攝

監視器 超商

延伸閱讀

男子內湖遭擄 警迅速救人追緝犯嫌

北市內湖超商前當街擄人 男遭痛毆頭腳濺血押走

17日再發疫苗 北市配發數量較上次增加10％

北市不走民政系統堅持網路預約 柯文哲：彈性大

相關新聞

嘉義梅山工程車自撞山壁 40歲男子救出時已無生命跡象

嘉義縣梅山162甲縣道35k處今下午發生工程車疑似自撞死亡車禍，救護人員到場時，駕駛已沒有生命跡象，由救護車送往嘉義大林...

疑高處墜落肢體被切斷 淡水紅樹林發生恐怖墜樓命案

新北市淡水區紅樹林捷運站對面某個知名的高樓社區，今晚7時許發生恐怖截肢墜樓命案，社區管理員聲稱突然聽見重物墜地巨響，查看...

史上最辛苦警察節 新北市議長蔣根煌慰勞新莊分局

今天是警察節，遇上疫情持續嚴峻，基層警察勤務更加繁重，從協尋失聯確診者、協助疫調、菜市場宣導、疫苗接種站秩序維護，即使下...

島頭公園驚見老翁浮屍 疑昨落水喪命 明相驗釐清死因

台北市延平北路9段島頭公園，昨晚有釣客目擊有人落水，警方獲報到場沒找到人，今天傍晚島頭公園發現浮屍，消防人員協助吊掛遺體...

北市男遭惡煞當街擄走 內湖警4小時內找到肉票

台北市內湖區成功路二段的一間超商外，今天下午5時50分發生當街擄人案。33歲吳姓被害人被數名惡煞追逐、毆打濺血，最後竟遭...

圓山捷運站旁民宅傳火警 疑廚房失火消防員救出3人

位於台北市圓山捷運站旁的一處民宅今晚火警，有2大人1孩童受困屋內，消防員到場灌水搶救，順利救出3人，在15分鐘內撲滅火勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。