北市男遭惡煞當街擄走 內湖警4小時內找到肉票

台北市內湖區成功路二段的一間超商外，今天下午5時50分發生當街擄人案。33歲吳姓被害人被數名惡煞追逐、毆打濺血，最後竟遭當街帶走；警方沿線調閱監視器，晚上9時50分於新北市新莊區一處找到吳男。警方表示，目前已掌握涉案犯嫌身分，正全力偵辦中。

據了解，吳男當時遭數名犯嫌以甩棍毆打，血濺滿地，他試圖逃跑但仍被對方追上且押上車，整個過程不到5分鐘。內湖警方獲報後趕抵，犯嫌早已逃逸，但仍在現場拉起封鎖線，並進行採證。

警方事後根據現場採證並調閱路邊監視器，案發後4小時在新北市新莊區泰山明志科技大學附近找到被綁架的吳男。吳男自稱，自己因爲汽車買賣與對方發生糾紛，才會被押走。