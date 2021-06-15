疑高處墜落肢體被切斷 淡水紅樹林發生恐怖墜樓命案
新北市淡水區紅樹林捷運站對面某個知名的高樓社區，今晚7時許發生恐怖截肢墜樓命案，社區管理員聲稱突然聽見重物墜地巨響，查看發現地面僅有1個女性腳掌，疑似墜落時被切斷，仔細查看，軀幹與其他肢體疑卡在中庭金屬造型結構的空心橫梁內。
據了解，這個社區蓋在捷運站對面路旁山坡上，最高層達到33樓，總戶數超過580戶，分區共計20幢高樓，是當地知名的河景大樓社區，住過不少名人。
目前消防隊員以垂降方式接近遺體，初步檢查並未找到身分證件，無法確認是否住戶，遺體還在試圖從橫梁結構吊掛出來。警方亦趕往調查，並未在頂樓或墜落現場周圍找到其他遺物，社區監視器也沒拍到墜樓位置，目前還在調閱電梯等其他監視器，嘗試確認身分調查案情中。
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