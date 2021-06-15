警專明畢業典禮 774員新血線上互祝鵬程萬里
國內疫情嚴峻，警察專科學校訂於明天上午舉辦的警員班第38期畢業典禮，改採線上直播方式進行，內政部部長和警政署、消防署、海巡署署長等將會以預錄影片為畢業生獻上祝福，期許學生畢業後在社會上發揮特長，扮演好各自角色，為社會作出貢獻。
警專表示，本期畢業學生共計774人（行政警察科347人、刑事警察科79人、交通管理科42人、消防安全科189人、海洋巡防科78人、科技偵查科39人）。
內政部部長徐國勇、警政署長陳家欽、消防署長陳文龍、海巡署長周美伍等皆親錄影片，勉勵與期許畢業生，將在典禮間播放，警專校長鍾國文也會以線上直播方式對學生叮嚀及祝福。
警專表示，今年由於疫情影響，畢業典禮未開放畢業生親友到場參加，難免有缺憾，仍希望畢業生互相祝福，祈願彼此未來一帆風順，在工作崗位上全力以赴，不負國家與人民所託。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言