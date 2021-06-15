警專明畢業典禮 774員新血線上互祝鵬程萬里

警察專科學校。記者李隆揆／攝影 國內疫情嚴峻，警察專科學校訂於明天上午舉辦的警員班第38期畢業典禮，改採線上直播方式進行，內政部部長和警政署、消防署、海巡署署長等將會以預錄影片為畢業生獻上祝福，期許學生畢業後在社會上發揮特長，扮演好各自角色，為社會作出貢獻。

警專表示，本期畢業學生共計774人（行政警察科347人、刑事警察科79人、交通管理科42人、消防安全科189人、海洋巡防科78人、科技偵查科39人）。

內政部部長徐國勇、警政署長陳家欽、消防署長陳文龍、海巡署長周美伍等皆親錄影片，勉勵與期許畢業生，將在典禮間播放，警專校長鍾國文也會以線上直播方式對學生叮嚀及祝福。

警專表示，今年由於疫情影響，畢業典禮未開放畢業生親友到場參加，難免有缺憾，仍希望畢業生互相祝福，祈願彼此未來一帆風順，在工作崗位上全力以赴，不負國家與人民所託。