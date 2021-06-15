花蓮吉安10人違規群聚烤肉 恐挨罰60萬

新冠肺炎疫情，全台第3級警戒，花蓮吉安警分局接獲檢舉，有民眾在吉安鄉烤肉群聚，員警查處10人未戴口罩及群聚函報衛生局，將依「傳染病防治法」至少罰新台幣60萬元。

吉安警分局今天指出，轄內太昌派出所14日晚間8時許接獲檢舉，吉安鄉明義二街附近有民眾群聚，巡邏員警到場後發現有4女6男共10人正在住宅公共空間烤肉、餐敘，違反室外10人以上聚會禁令，將移送花蓮縣衛生局裁罰。

警方指出，根據「傳染病防治法」第37條，違反室內5人以上、室外10人以上聚會禁令，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。若依照本案10人、每人6萬元計算，總罰鍰最少將高達60萬元。

經縣府統計，花蓮新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）確診案例多為染疫者由外縣市返鄉，造成家族群聚感染，縣府一再呼籲落實居家防疫五不守則不探親、不訪友、不串門、不共食、不聚餐，保持高度警覺性。

花蓮縣警察局長蔡丁賢表示，群聚的地方就是危險的地方，警方目前查處重點是社區家族群聚，將結合村里長、部落主席持續宣導及嚴格查處，呼籲民眾務必遵守防疫規定。