疫情失業挨餓多日 男奔警局哀求「拜託給我一餐」

桃園中壢一名身形消瘦的57歲男子，日前突然走到中壢分局龍興派出所，員警一開始以為對方有事詢問或是來報案，結果他突然一直鞠躬，哀求「拜託給我一餐讓我渡過難關」，讓員警全都愣住。詢問後才了解，男子受疫情影響沒有工作機會，已經過了好幾天有一餐沒一餐的日子，肚子餓到受不了，不得已才來派出所求助。

男子向警方透露，他平常靠打零工維生，但因為受疫情影響，少了工作機會，加上本來經濟狀況就不好，身無分文下已數餐沒進食，饑餓難耐才厚著臉皮向警方求助。警員聽完後隨即贈送所內泡麵，希望能先幫助男子解決當下溫飽，盼他能渡過失業難關。

桃園市社會局社會救助科長李瓊華表示，針對未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險的非典型工作者，或受到疫情影響無法工作致家庭生計受困者，可透過線上或郵寄方式，申請衛福部的擴大急難紓困，符合資格者每戶可發放1至3萬元，目前桃園總計申請人數為2萬6千多件。