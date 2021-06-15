全國模範警察生日又新婚 邱新甫3喜臨門

苗栗縣警局刑警大隊偵查佐邱新甫因嚮往包青天鏟奸鋤惡當警察，自我挑戰3年前考上刑警，他肯學並靠著團隊合作，連辦2件檢肅組織犯罪案件，刑事績效卓著，今年當選全國模範警察，警政署5月28日公布名單，剛好是他生日，又正值新婚，3喜臨門。

今天是警察節，受新冠肺炎疫情影響，取消相關慶祝活動，苗栗縣縣長徐耀昌上午接見表揚邱新甫，及苗栗縣模範警察縣警局交通隊小隊長黃錦湧，肯定2人工作表現，其中，邱新甫從警近9年，當選全國模範警察更是難能可貴。

29歲邱新甫是苗栗市客家子弟，因嚮往戲劇中包青天鏟奸鋤惡，加上自己的興趣，報考警察專科學校，2012年10月初任警察，先後在苗栗縣警局苗栗分局公館分駐所、南苗派出所服務，尋求自我挑戰，3年前考取刑警，出任刑大偵查佐，肯學讓他提升辦案技巧。

警界眾所皆知，組織犯罪防制條例案件因構成要件、複雜度及曠日廢時等關係相當難辦，邱新甫初生之犢不畏虎，3年來檢肅2件，各記1大功，邱新甫說，組織犯罪組合活動經常在半夜或凌晨，蒐證有困難度，經過團隊合作，也逐漸掌握重點，1件要花約1年的時間，不過，可以檢肅到案，也是當刑警的成就感。