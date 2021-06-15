越籍女直播亂講7警染疫傳人 拒到案稱「確診多不想去」

警方調查，該名女子是結婚來台，無台灣籍，平時透過直播銷售金飾。記者李隆揆／翻攝

年約40歲越南籍女子日前在網路上直播時，指稱「木柵地區警察局有7位警察確診」、「有民眾也被感染，家人被隔離」，遭警方認定為不實訊息，已造成民眾恐慌。警循線聯繫該名女子到案，她卻稱，「分局太多人確診不想去」，警方事後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例函送桃園地檢署偵辦。

台北市警方5月25日接獲民眾檢舉，臉書群組內有越南籍新住民透過直播方式以越南語供稱「木柵地區的警察局，有7位警察確診Corona（即COVID-19）」「有民眾常與警察聊天，也被感染，家人都被隔離了」。

轄區文山一分局警方獲報介入調查，確認當時分局內僅1名蕭姓警務員染疫，也無警察傳染民眾情事，認定該名越籍女子所稱訊息為不實訊息，且該直播影片觀看次數接近萬次，恐造成民眾恐慌，遂循線聯繫該名女子。

警方調查，該名女子是結婚來台，無台灣籍，平時透過直播銷售金飾，警方6月7日聯繫她，要求將直播影片下架，並到案配合調查，但她表示「分局太多人染疫不敢去」，警方後續將其依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例函送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣300萬元罰金。