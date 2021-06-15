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監視影像見他勇爬網攀石板 九旬翁打過仗卡石縫受困1天

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市九旬蕭姓老翁有失智症，外出後失蹤，警消調閱監視器發現，體力好的蕭翁宛如蜘蛛人，攀爬鐵網、攀岩石板，卻不慎卡在百公斤重的石板中，附近住戶與警消合力搬走十多片石板，救出送醫。家屬說，父親曾是職業軍人，可能失智誤以為身在打仗，才會翻鐵網越石板求生，所幸警消與民眾齊力救援，父親得以平安返家。

高齡91歲蕭姓老翁上周六外出後失去音訊，因蕭翁有失智症，家屬急忙報警。台中市第五警分局北屯所員警獲報，調閱附近監視器，蕭翁走入住家附近約200公尺遠的工廠巷弄就不見人影，案情一度陷入膠著。

前天周日(13日)工廠休息，但熱心居民協助調閱監視器，發現影像中鐵網搖晃，蕭翁如同蜘蛛人一般站在一人高的圍牆上，隨後攀爬鐵網並移動，之後消失在畫面中。

北屯所所長張元瑞說，現場雜草比人還高，蕭翁卡在層層石板中動彈不得，由於周日請不到吊車、堆高機，現場熱心民眾與十多名警消合力搬石塊，一片石塊需3、4名大男人合力搬動，眾人搬移2、30片後終於將蕭翁救出。

救難人員表示，蕭翁飽受驚嚇，歷經一天一夜驚魂記，身體有些許脫水，頭部與身體多處擦、挫傷，所幸送醫後無大礙。

蕭姓老翁家屬透露，父親年輕時是職業軍人，可能父親迷途時誤以為身陷當年打仗，有很強烈的求生意志，面對鐵網與石板才能無所畏懼前進，感謝警消與熱心民眾協助救出父親。

91歲蕭姓老翁年輕時曾是職業軍人，體力好的蕭翁宛如蜘蛛人，攀爬鐵網、攀岩石板，卻不慎卡在百公斤重的石板中，十多名警消與熱心民眾齊力救出。圖／讀者提供
91歲蕭姓老翁年輕時曾是職業軍人，體力好的蕭翁宛如蜘蛛人，攀爬鐵網、攀岩石板，卻不慎卡在百公斤重的石板中，十多名警消與熱心民眾齊力救出。圖／讀者提供
91歲蕭姓老翁年輕時曾是職業軍人，體力好的蕭翁宛如蜘蛛人，攀爬鐵網、攀岩石板，卻不慎卡在百公斤重的石板中，十多名警消與熱心民眾齊力救出。圖／讀者提供
91歲蕭姓老翁年輕時曾是職業軍人，體力好的蕭翁宛如蜘蛛人，攀爬鐵網、攀岩石板，卻不慎卡在百公斤重的石板中，十多名警消與熱心民眾齊力救出。圖／讀者提供
91歲蕭姓老翁年輕時曾是職業軍人，體力好的蕭翁宛如蜘蛛人，攀爬鐵網、攀岩石板，卻不慎卡在百公斤重的石板中，十多名警消與熱心民眾齊力救出。圖／讀者提供
91歲蕭姓老翁年輕時曾是職業軍人，體力好的蕭翁宛如蜘蛛人，攀爬鐵網、攀岩石板，卻不慎卡在百公斤重的石板中，十多名警消與熱心民眾齊力救出。圖／讀者提供
91歲蕭姓老翁年輕時曾是職業軍人，體力好的蕭翁宛如蜘蛛人，攀爬鐵網、攀岩石板，卻不慎卡在百公斤重的石板中，十多名警消與熱心民眾齊力救出。圖／讀者提供
91歲蕭姓老翁年輕時曾是職業軍人，體力好的蕭翁宛如蜘蛛人，攀爬鐵網、攀岩石板，卻不慎卡在百公斤重的石板中，十多名警消與熱心民眾齊力救出。圖／讀者提供
91歲蕭姓老翁年輕時曾是職業軍人，體力好的蕭翁宛如蜘蛛人，攀爬鐵網、攀岩石板，卻不慎卡在百公斤重的石板中，十多名警消與熱心民眾齊力救出。圖／讀者提供
91歲蕭姓老翁年輕時曾是職業軍人，體力好的蕭翁宛如蜘蛛人，攀爬鐵網、攀岩石板，卻不慎卡在百公斤重的石板中，十多名警消與熱心民眾齊力救出。圖／讀者提供
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91歲蕭姓老翁年輕時曾是職業軍人，體力好的蕭翁宛如蜘蛛人，攀爬鐵網、攀岩石板，卻不慎卡在百公斤重的石板中，十多名警消與熱心民眾齊力救出。圖／讀者提供
91歲蕭姓老翁年輕時曾是職業軍人，體力好的蕭翁宛如蜘蛛人，攀爬鐵網、攀岩石板，卻不慎卡在百公斤重的石板中，十多名警消與熱心民眾齊力救出。圖／讀者提供
91歲蕭姓老翁年輕時曾是職業軍人，體力好的蕭翁宛如蜘蛛人，攀爬鐵網、攀岩石板，卻不慎卡在百公斤重的石板中，十多名警消與熱心民眾齊力救出。圖／讀者提供

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