嬤想去有確診足跡市場買菜 被兒阻跌在地號啕哭驚動警

雙北三級警戒迄今1個月，根據新北家庭暴力暨性侵害防治中心統計，今年截至目前為止家暴通報案件比起去年上升5.8％。有名「阿花嬷」想到市場買菜，卻因為市場有確診者足跡遭兒子阻擋，最後拉扯中跌倒在地而大哭，警察到場並進行通報。

台灣今年5月中爆發新冠肺炎疫情，新北社區各照顧機構停擺，所有長輩無法外出散步、閒話家常，悶在家裡又與家人相處時間增多，造成彼此摩擦有糾紛，新北今年1月到5月家暴通報案件數為1萬5127件，比去年同期多836件。

「阿花嬤」個性容易緊張，平常在家容易與家人發生口角，但因為家人上班、上課互動減少而降低爭吵，但三級警戒不僅兒子、媳婦都居家辦公，連孫子也在家線上學習，相處時間增長，彼此又開始出現摩擦。

阿花嬤有天想到市場買菜卻遭阻止，她覺得是三餐問題又不是去公園散步聊天，但她兒子認為市場有確診案例，雙方拉扯時，阿花嬤也說要出門透氣，最後還不慎跌落在地而號啕大哭，鄰居聽聞報案，員警趕到現場也通報家防中心。

新北家防中心主任許芝綺說，防疫警戒久難免有情緒，遇到爭執時要冷靜，阿花嬤兒子可以透過上網買菜的方式，雙方也要好好溝通，兒子也能多陪伴長輩甚至鼓勵追劇，千萬別拉扯造成跌倒，容易受傷骨折。