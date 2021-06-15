台中三連棟鐵皮工廠火警 消防加派佈水線灌救

今天下午1時許，台中市神岡區大圳路三間連棟鐵皮工廠起火，由於工廠外觀由鐵皮搭建，火勢猛烈，濃煙高竄天際，附近居民議論紛紛。台中市消防局派出6個分隊、佈水線搶救，火勢於2點16分撲滅火勢，無人員受傷，進一步起火原因尚待火調科釐清。

神岡區一間廣告公司工廠起火燃燒，所幸無人受傷，進一步起火原因尚待火調科釐清。圖／讀者提供

這起火警發生在神岡區大圳路上，起火處為三間連棟工廠，分別為麗美廣告社、佑祥汽車保養廠、廣泰車床，由於工廠鐵皮搭建起火速度猛烈，火勢一發不可收拾，神岡消防分隊小隊長高榮紅帶隊到場發現大量濃煙，請求支援。

台中市消防局加派第一救災救護大隊、豐原、豐南、潭子、大雅分隊，出動消防車12輛、救護車2輛、勤務車4輛、消防人員61名，由第一大隊組長黃凱偉帶隊前往，於2點10分火勢控制、2點16分撲滅火勢。