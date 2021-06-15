屏東偏鄉警的鐵漢柔情發起「部落心」獲全國模範警察

屏東縣枋寮警分局歸崇派出所長陳啟超，從警32年來都在屏東原鄉、偏鄉服務，偵辦案件時親力親為，絲毫不馬乎，他也看見偏鄉困境，與派出所同仁們發起「部落心」善心團體，發現需救助個案，在群組「＋1」響應，救急不救窮，展現鐵漢柔情一面，今年獲全國模範警察，他說「真的不敢相信！」，警察是團隊合作工作，他只是代表同仁來獲獎。

51歲的陳啟超是警員班125期，他說，年輕時看很多警察相關電影，覺得警察很神勇，秉持從警初衷至今。他去年偵辦刑案時，查到一把制式、與四把改造槍枝，獲記大功，獲得全國模範警察主要是偵辦刑案表現，親力親為。

枋寮警分局歸崇派出所在屏東縣春日鄉，是縣內原住民鄉，歸崇派出所人力，包括他在內僅6人，他在歸崇所服務10多年，他不是原住民，他說，以前上學時，深覺跟原住民很有緣分，在原鄉、偏鄉服務多年，也看見困境。

他在2018年時與所內同仁發起「部落心」善心團體，看到有需要幫助個案或家庭，大家+1，一千元響應募集，從原本派出所同仁，現在擴及到許多善心人士加入，群組內約有40多人，他說，曾經晚間PO出急難救助個案，到隔天一早就募集到相關經費，強調「救急不救窮」。

響應「部落心」善心人士們，有的被所長用心感動，有機車行老闆一家人，也有在台中工作的枋寮人等加入，大家依各自能力幫助，不強迫。他也會將每筆善款紀錄，有的朋友會先請他「代墊」，事後若對方沒給，他也不主動跟對方要。