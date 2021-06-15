聽新聞
test
0:00 / 0:00
最佳警察節禮物！澎湖為尚未接種的第二類警同仁打疫苗
澎湖縣警察局今天規畫集中接種活動，按照疫情指揮中心所律定的接種對象，將縣警局、署屬機關派駐澎湖單位人員，有意願接受疫苗接種且尚未接種的第二類人員，依照排定時段，採分流方式實施接種。
澎湖縣警局表示，疫情期間，警察同仁以內勤支援外勤等方式，執行未戴口罩勸導取締、可能群聚的處所，執行勸導驅離；配合衛生局針對轄內餐飲業者宣導實聯制登記、禁止餐飲內用、市場宣導等。配合縣府聯合稽查小組出動稽查特種行業，列管店家「全數」完成清查。並協助關懷居家檢疫、執行在家居家隔離及在緊急安置處所居家隔離等。
縣警局說，警察同仁還要針對轄內外籍移工易聚集處所，執行戴口罩及群聚驅離；協助澎湖機場入境量測及快篩站安全警衛勤務。對於確診者疫調工作，全力清查相關接觸史，即時公布足跡，讓民眾能夠獲知最新訊息。
澎湖縣長賴峰偉今天到警察局瞭解疫苗接種作業時表示，自新冠肺炎疫情蔓延以來，警察參與防疫無役不與，政府有責任提高第一線防疫人員的防護力，感謝警察同仁防疫辛勞與奉獻，期許團結一致，守護家園。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言