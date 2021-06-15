最佳警察節禮物！澎湖為尚未接種的第二類警同仁打疫苗

澎湖縣警察局今天規畫集中接種活動，按照疫情指揮中心所律定的接種對象，將縣警局、署屬機關派駐澎湖單位人員，有意願接受疫苗接種且尚未接種的第二類人員，依照排定時段，採分流方式實施接種。

澎湖縣警局表示，疫情期間，警察同仁以內勤支援外勤等方式，執行未戴口罩勸導取締、可能群聚的處所，執行勸導驅離；配合衛生局針對轄內餐飲業者宣導實聯制登記、禁止餐飲內用、市場宣導等。配合縣府聯合稽查小組出動稽查特種行業，列管店家「全數」完成清查。並協助關懷居家檢疫、執行在家居家隔離及在緊急安置處所居家隔離等。

縣警局說，警察同仁還要針對轄內外籍移工易聚集處所，執行戴口罩及群聚驅離；協助澎湖機場入境量測及快篩站安全警衛勤務。對於確診者疫調工作，全力清查相關接觸史，即時公布足跡，讓民眾能夠獲知最新訊息。