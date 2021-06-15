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為防疫前線加油！響賓餐旅贈萬華警萬份餐盒 持續1個月

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

國內疫情嚴峻，警察是防疫前線之一，響賓餐旅集團見台北市警局萬華分局警方身處防疫核心地區，兼負治安、交通及防疫重任，近日決定由旗下各餐飲單位捐贈每日600份精緻餐盒，持續1個月，為第一線員警加油打氣。

響賓餐旅集團董事長陳啟昌說，自疫情爆發至今，萬華區是防疫核心地區之一，轄區警方每日堅守崗位，全力協助快篩站安全秩序維護，及相關疫調工作，從清晨的傳統市場人流管制，到深夜列管場所稽查，都可見員警身影。

為了在險峻疫情中傳遞溫暖，替第一線執勤的員警加油打氣，集團旗下響食天堂、開飯川食堂、果然匯、響泰多、饗饗、旭集與真珠台灣家味等餐飲單位，從6月13日起聯合捐贈萬華警分局中餐、晚餐各300份餐盒，持續1個月，共近1萬8000份餐盒。

正逢一年一度警察節，陳啟昌今早親赴萬華分局致意，分局長張隆興也特別致贈感謝狀，感謝陳啟昌在疫情期間支持警察。警方呼籲，疫情三級警戒期間，民眾應減少非必要外出活動，出門務必戴好口罩，勤洗手於消毒，配合落實實名制等防疫規定，警方將持續扮演維護治安、協助防疫、穩定社會的角色，與全民共度艱難時刻。

響賓餐旅集團近日決定由旗下各餐飲單位捐贈萬華分局警方每日600份精緻餐盒，持續1個月。記者李隆揆／翻攝
響賓餐旅集團近日決定由旗下各餐飲單位捐贈萬華分局警方每日600份精緻餐盒，持續1個月。記者李隆揆／翻攝
響賓餐旅集團近日決定由旗下各餐飲單位捐贈萬華分局警方每日600份精緻餐盒，持續1個月。記者李隆揆／翻攝
響賓餐旅集團近日決定由旗下各餐飲單位捐贈萬華分局警方每日600份精緻餐盒，持續1個月。記者李隆揆／翻攝
響賓餐旅集團近日決定由旗下各餐飲單位捐贈萬華分局警方每日600份精緻餐盒，持續1個月。記者李隆揆／翻攝
響賓餐旅集團近日決定由旗下各餐飲單位捐贈萬華分局警方每日600份精緻餐盒，持續1個月。記者李隆揆／翻攝
正逢一年一度警察節，陳啟昌今早親赴萬華分局致意，分局長張隆興也特別致贈感謝狀。記者李隆揆／翻攝
正逢一年一度警察節，陳啟昌今早親赴萬華分局致意，分局長張隆興也特別致贈感謝狀。記者李隆揆／翻攝
正逢一年一度警察節，陳啟昌今早親赴萬華分局致意，分局長張隆興也特別致贈感謝狀。記者李隆揆／翻攝
正逢一年一度警察節，陳啟昌今早親赴萬華分局致意，分局長張隆興也特別致贈感謝狀。記者李隆揆／翻攝

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