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影／嘉縣義竹鄉農會員工遭7層樓高玉米堆活埋 送醫不治
嘉義縣義竹鄉農會今天上午9時，傳出一名37歲柯姓男子搬運玉米堆時慘遭活埋，警消獲報到場時，利用繩索及破壞器材將其救出，但男子脫困時嘴唇發紺，意識不清，緊急送醫仍宣布不治，相關案情仍有待警方進一步釐清。
據了解柯姓男子是義竹鄉農會員工，當時他正準備將20公尺高，約7層樓高的玉米堆由農會圓柱倉庫移往他處，發現大量玉米粒卡在圍籬旁邊，導致機器暫停運行，原欲上前將其移除，豈料高處大量玉米粒經震動突然崩塌，男子深陷其中。
同事發現柯男時已事隔許久，急忙將玉米堆先撥開一個洞讓柯男可以呼吸，隨即撥打119，義竹分隊上午9時04分到場時，其他同事焦急地抓著柯姓男子，並不停撥開周遭的玉米粒，不讓其繼續陷落。
消防隊員現場評估柯男呼吸微弱意識模糊，嘴唇發紫發紺，先用繩索和站板將其固定，接著破壞倉庫外體，讓玉米堆高度下降，將男子拉出，隨後送往柳營奇美醫院，無奈急救過程中仍宣告不治。
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