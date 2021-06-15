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影/桃園8男女戶外喝酒 均未戴口罩遭取締開罰

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

政府三級管制，民眾被迫宅在家不出門，不少民眾悶壞了。桃園市大園區大海里一家人邀集男女親友大小共8人，趁前天深夜端午連假，在住家巷弄外聚會喝酒聊天，因為播放音樂聲音太大，附近鄰居檢舉，警方今天中午表示，警方據報查辦，發現8人未違反戶外群聚規定，但均未戴口罩，違反傳染病防治法規定開單告發，並函請衛生局裁罰。

警方表示，大園區大海里屋主家人在家過端午節未出門，邀集家人和親友大小共5男3女，知道屋內5人、戶外10人的限制，一起在屋外聚會喝酒聊天，唱播放音樂聲音太大，妨害居民安寧遭人檢舉，警方前往查處。

現場民眾指稱，他們都是住在附近的親友，因為端午節連假，疫情管制無法出遊，才會相約聚會小酌聊天，因不敢留在家裡，在戶外聚會未達人數限制，但是那有喝酒還戴口罩。

警方表示，現場人數雖只有8人，並未違反室外10人以上禁止聚會規定，只是在場民眾卻都未配戴口罩，違反規定，警方要求他們立即解散之外，蒐證後填具傳染病防治法稽查單告發，依法函請衛生局裁罰，依傳染病防治法規定未戴口罩，可處3000元至1萬5000元罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園民眾悶壞了!大園區民眾與親友大小8人屋外聚會喝酒，未戴口罩全遭警方開單告發罰款。圖／警方提供
桃園民眾悶壞了!大園區民眾與親友大小8人屋外聚會喝酒，未戴口罩全遭警方開單告發罰款。圖／警方提供
桃園民眾悶壞了!大園區民眾與親友大小8人屋外聚會喝酒，未戴口罩全遭警方開單告發罰款。圖／警方提供
桃園民眾悶壞了!大園區民眾與親友大小8人屋外聚會喝酒，未戴口罩全遭警方開單告發罰款。圖／警方提供

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