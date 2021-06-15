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【6/15確診地圖】今增本土132例確診 死亡案例銳減至8例

男想受關注稱遭假確診報告詐騙 警戳破謊言送辦

中央社 / 新北15日電

蘆洲一名男子不僅到警局報案，還上臉書社團爆料遭人以私下提供假確診報告方式詐騙得逞，警方受理偵辦後察覺有異並突破心防，終戳破謊言並依涉及散播假訊息將男子送辦。

蘆洲警分局今天表示，有名男子於6月10日晚間報案稱遭人以網路電話詐騙，隨後，男子更於臉書社團「爆料公社」貼文遭詐騙的過程，引人網友關切。

男子貼文稱，他5月至新北市聯合醫院接受核酸檢測PCR採檢後，遭自稱醫護人員的不明人士以通訊軟體聯繫，除核對男子身分證等個資，更以私下提供變造的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）檢測確診報告方式，詐騙男子3萬8000元得逞。

警方表示，受理報案後追查發現，各項細節都與男子所稱有所出入，經突破心防，男子才坦承是因為希望受到關注，才向警方報案及上網散播假訊息。

訊後，警方除以誣告罪嫌送辦外，也依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，將男子涉及散播假訊息函送新北地檢署偵辦。警方也呼籲民眾在網路社群發佈文章時，切勿為求聳動、吸睛或為提高點閱數而發表不實或爭議訊息，以免觸法。

詐騙 假訊息 紓困振興 新冠肺炎

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