嘉義失業男精神狀況不穩 揮刀砍傷六旬老母親

嘉義縣民雄鄉今天早上9點多時發生一起兒子持刀砍傷母親事件，一名37歲楊姓男子疑似精神狀況不佳揮刀砍傷母親，楊男有精神病史，長期服藥就醫，在警方戒護下由救護車送往台中榮總彎橋分院就醫，母親則遭砍傷上臂及背部，意識清楚生命跡象穩定。

嘉義縣消防局上午9時43分左右接獲警方轉報，指楊男持刀砍傷其母親，屋內多處濺血，隨即派遣雙福和民雄分隊救護車到場，警消及衛生所人員到場時，楊男企圖將自己反鎖房內，手中持刀不斷威脅現場人員不要逼近。

民雄聯合所所長駱靖頴、警員曾文益、游智深趁楊男未注意立即上前將其壓制，並將其強制就醫，過程中3人手部分別出現擦挫傷，楊男母親則由救護車送往嘉義基督教醫院急救，無生命危險。

據了解楊男長期無業在家，與母親同住，有長期服藥和就醫紀錄。