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高雄酒吧趁端午偷營業 警埋伏查獲送衛生局裁罰
高雄市新興區文橫一路某酒吧遭檢舉在端午節假日期間無視防疫停業措施，違規營業，昨晚警方在店外埋伏，查獲負責人楊姓男子與另3名男女在店內未戴口罩，儘管楊稱其他3人都是員工，但警方仍依違反傳染病防治法，函送衛生局裁罰。
高雄市警新興分局五福二路派出所昨天接獲檢舉，稱新興區文橫一路有1家酒吧，似乎晚上還偷偷營業，警方昨晚立即派員埋伏、觀察，直到昨晚9點40分許，員警發現2男2女陸續進入酒吧，隨即拉下鐵門，相當可疑，守候近2小時，其中1名蔡姓女子（30歲）開鐵門走出酒吧，員警立即進店臨檢。
警方發現，負責人楊姓男子（30歲）站在吧檯內，另複姓張簡的男子（23歲）及、陳00（29歲)坐在吧檯前，3人都沒戴口罩，吧檯上還放著吃過的水果盤及調酒，立即取締違規營業及在營業場所未戴口罩。
楊姓負責人聲稱另3人都是員工，他們只是利用歇業期間至店裡打掃，才在店內聊天，並無營業。警方仍依違反傳染病防治法，對他們在營業場所未戴口罩開單，違規營業部分則通報衛生局認定。
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