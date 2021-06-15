615警察節 各界獻暖贈飲料蛋糕力挺警察

疫情嚴峻，警察肩負治安、交通等任務外，同時也配合政府政策肩負相關防疫工作。今日為警察節，台中市清水警分局員警始終堅守崗位，並陸續收到民眾送來咖啡、蛋糕、能量飲、運動飲料及防護面罩等各項物資，為警察人員加油打氣，感謝警察人員疫情期間的辛苦執勤。

梧棲某物流中心人員今日送運動飲料到梧棲分駐所，感謝警察人員疫情期間的辛勞，各所也收到民眾加油打氣種種物資、也有兩位民眾捧著一紙箱，內裝有20組護目鏡及300包靈芝茶包，箱子外寫著「謝謝，警察辛苦了，感謝有你，加油！」等字。

另外，某飲料公司也郵寄來3箱知名能量飲到清水警分局，警方還一度以為送錯地方，經打電話求證，公司人員表示要送給警察人員，感謝員警辛苦執勤。員警打開箱子發現一張手寫卡片，寫著「警察人員們辛苦你們了，疫情期間謝謝你們守護台灣！幫你們補充精神加油打氣」，讓員警看了相當感動。