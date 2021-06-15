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疫情高峰點已過？熱區數據交叉？看「重災區」雙北情勢變化

615警察節 各界獻暖贈飲料蛋糕力挺警察

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

疫情嚴峻，警察肩負治安、交通等任務外，同時也配合政府政策肩負相關防疫工作。今日為警察節，台中市清水警分局員警始終堅守崗位，並陸續收到民眾送來咖啡、蛋糕、能量飲、運動飲料及防護面罩等各項物資，為警察人員加油打氣，感謝警察人員疫情期間的辛苦執勤。

梧棲某物流中心人員今日送運動飲料到梧棲分駐所，感謝警察人員疫情期間的辛勞，各所也收到民眾加油打氣種種物資、也有兩位民眾捧著一紙箱，內裝有20組護目鏡及300包靈芝茶包，箱子外寫著「謝謝，警察辛苦了，感謝有你，加油！」等字。

另外，某飲料公司也郵寄來3箱知名能量飲到清水警分局，警方還一度以為送錯地方，經打電話求證，公司人員表示要送給警察人員，感謝員警辛苦執勤。員警打開箱子發現一張手寫卡片，寫著「警察人員們辛苦你們了，疫情期間謝謝你們守護台灣！幫你們補充精神加油打氣」，讓員警看了相當感動。

全聯賣場沙鹿區經理陳素敏、清水區中興店經理曾筱萍，6月11日送咖啡到清水警分局各所慰勞員警外，今日兩人再度親自送上咖啡及蛋糕點心到清水警分局，以行動挺警察人員。

今日為警察節，有民眾送護目鏡到清水警分局。記者余采瀅／翻攝
今日為警察節，有民眾送護目鏡到清水警分局。記者余采瀅／翻攝
某飲料公司郵寄3箱知名能量飲到清水警分局，感謝員警辛苦執勤。記者余采瀅／翻攝
某飲料公司郵寄3箱知名能量飲到清水警分局，感謝員警辛苦執勤。記者余采瀅／翻攝

警察

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