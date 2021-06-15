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大叔困轎車拍窗求助 路人報警才知他是屋漏又逢連夜雨

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓男子前天清晨5時許，受困在東區進德二街附近的轎車內，因王在車內不斷拍打車窗，行經該處的晨運市民發現，以為王遭人妨害自由困在車內，趕緊通知警方到場；警員到場後才知，王前晚在車內睡覺，轎車因而沒電，欲離開轎車，發現防盜系統因轎車沒電啟動，受困車內，加上手機也沒電，只好不斷拍窗求助。警方通知王家人到場後，王順利脫困。

台中市第三警分局東區所警員劉帥宏、鐘弘光前天清晨5時許獲報，東區進德二街有民眾受困在轎車內，受困民眾還不斷拍打車窗，疑似遭人妨害自由，兩警獲報到場調查，發現年約六旬的王姓男子受困車內。

受困的王姓男子在車內向警透露，前一天深夜開車返家途中，感覺精神不濟，將轎車暫停在路旁，但一睡就是6個多小時，當時轎車沒有熄火，空調是啟動狀態，但不知為何轎車電瓶沒電，他被熱醒後，發現防盜系統啟動，無法從車內開啟車門、車窗，欲打手機向外界求助，發現手機也沒電，最後才以不斷拍打車窗方式，希望引起附近民眾注意

警方得知後，起初嘗試以接電方式，或引導王從後車廂逃生通道離開，但王可能因過度緊張，不但拉壞拉繩，還找不到車鑰匙，即便接上電也無法發動，警方最後是通知王的家人，攜帶備用鑰匙到場，才協助王脫困，王脫困後滿頭大汗，向警道謝直說「還好有你們」。

第三警分局呼籲，開車應避免疲勞駕駛，平時開車熄火後，應養成確認車燈關閉後再離去的習慣，避免因電瓶沒電，發生翌日無法發動的窘境，也應熟悉車輛自鎖功能，避免因車門反鎖受困車內造成遺憾。

台中市王姓男子前天清晨受困沒電的轎車內，警方找來家屬使用備用鑰匙，協助王脫困。圖／第三警分局提供
台中市王姓男子前天清晨受困沒電的轎車內，警方找來家屬使用備用鑰匙，協助王脫困。圖／第三警分局提供

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