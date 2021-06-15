影／餐廳防疫不開張 囂張竊賊當成自家 開燈切羊肉

防疫期間許多餐廳暫停營業，卻遭竊賊覬覦。新北市有1名慣竊11日侵入火鍋店，無所畏懼直接開燈行竊，搜刮3萬元現金和4台平板電腦，14日竟又折返，從冰箱取出冷凍羊肉從容切片，準備帶回家過端午節，簡直當成自家廚房，非常囂張。

楊姓慣竊到火鍋店闖空門，竟然從容在廚房切羊肉，準備帶回家過端午節。記者林昭彰／翻攝

據了解，這家火鍋店位於新莊區民安東路，租用一、二樓共4戶房屋營業，防疫期間二樓用餐區不開放，僅在部分時段保留單邊的一樓店面提供外帶點餐服務。

上周五晚上店家發現遭竊，調閱監視器發現當天下午2時50分左右，未開張的店內電燈突然亮起，1名竊賊從二樓窗戶侵入，口罩拉到下巴，清晰露出整張臉。他曾意外發現監視器，卻不畏懼，正面看了鏡頭幾眼，繼續翻找值錢財物，前後不到半小時即翻遍一、二樓，共偷走現金3萬元及4台顧客點餐用的平板電腦。

店方氣得在臉書社團貼文公開竊嫌容貌，呼籲民眾指認，警方很快便認出嫌犯是32歲楊姓男子，平日遊手好閒長期無業，為列管慣竊，隨即部署警力開始找人。

不料到了昨天晚上６時50分，火鍋店許姓店長和幾名店員在一樓準備外賣食材，意外瞥見未開張的二樓用餐區電燈竟然亮起。店長馬上去看監視器，赫然看見3天前同一名竊賊竟然又來闖空門。

店長一邊報警，一邊召集5名店員前後包夾抓賊。楊嫌與店長正面遭遇，倉皇跳窗逃到街上，跑沒幾步便仆街摔傷膝蓋，模樣狼狽被六、七名店員和路人團團包圍，員警趕抵當場逮捕。

店方事後重新檢視昨天的監視器，發現楊嫌下午將近4時便已侵入，竟然大膽開燈翻箱倒櫃，未免太囂張，而且他還從冷凍庫取出羊肉，熟門熟路操作切片機，感覺像是準備煮火鍋，簡直當成自家廚房，實在很誇張。

他向警方坦承行竊，聲稱平板電腦拿到跳蚤市場銷贓，連同偷來的錢早已花光，且11日侵入時，疑似遺落機車鑰匙，因此14日重返現場尋找，順便切些肉片帶回家過節。