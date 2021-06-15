金融風暴轉行當警察 高市李士杰當選全國模範警察

今天是警察節，高雄市警局刑警大隊偵二隊偵查佐李士杰、科偵隊偵查佐陳㢯㢯，當選內政部警政署核定「全國模範警察」。高雄市刑警大隊偵查佐李士杰因曾是半導體公司助理工程師，10多年前的金融風暴轉行當警察，去年偵辦橋頭桶屍案等重大案件，轉行仍開拓出一片天，自謙說「有心幫助人，必然冥冥中會有迴向」。

高雄市刑大偵查佐李士杰（左） 和陳㢯㢯，當選全國模範警察。記者林保光／翻攝

高雄市警局原訂今天警察節要在中油高雄廠舉辦慶祝活動，但受疫情停止大型活動下停辦活動。警政署今年度核定28名全國模範警察，以及80名「機關模範警察」，高雄市警局李士杰、陳㢯㢯當選全國模範警察，另交通警察大隊副大隊長吳武煌、刑大偵六隊警務員朱家宏、偵查組警務員李志祥、刑大偵五隊偵查佐譚守良、鳳山分局偵查佐李育霖、新興分局偵查佐林冠言等6人當選機關模範警察。

李士杰、陳㢯㢯都出身基層警察特考班。43歲的李士杰是正修科大機械工程系畢業，原本在日月光當助理工程師，約15年前金融風暴，當時楠梓加工區廠商掀起無薪假，李士杰剛結婚3年，擔心家計無著落，因喜好運動才報考警察特考，14年前分發新興警分局前金分駐所，直到10年前成為刑事偵查佐。

李士杰14年前在前金所服務，便曾幫1名早夭嬰兒找到父母，當時他為了讓嬰兒早日入土為安，對著嬰屍念念有詞，要幫他找父母，沒想到找到嬰兒的阿嬤住處，已失蹤好些日子的嬰兒母親也正好回家，終讓嬰兒安息，讓他深信，有心幫人必有好報。