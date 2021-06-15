為防疫加油站廁所暫封 砂石車司機隨地大解放被狂批

因防疫需要，近來各地許多超商或寺廟等紛紛暫停開放廁所，台南市白河區某加油站上周六清晨有砂石車司機疑內急，竟逕在加油站便溺，留下排泄物未清理，引來外界痛批。不過也有人認為是被疫情所波及為司機叫屈，迄今在地方成話題。

這間加油站位於國三白河交流道附近，營業時間為上午6點半至晚上9點，本月12日凌晨5點多，有砂石車司機駛入，司機跑步要上廁所，發現未開放，疑情急之下，躲在砂石車後大解放，事後卻未清理開車匆促離開，員工上班發現排泄物，直呼好噁，只能強忍惡臭用水沖洗清理。

更有人將司機離譜行徑張貼在地方社群，不少人痛批司機為了自己方便，不顧加油站死活，拍拍屁股離去留下一堆穢物，真的噁心至極。更指出，上月也發生類似情事，再不遏止歪風，恐讓員工暴露染疫風險。

不過也有人認為，司機行為固然明顯不當，但其工作環境相當辛苦、匆忙，可能情急才會有如此脫序情事，若非疫情，應不至於到此地步，只能說，加油站辛苦了。