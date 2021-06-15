7人家中酒敘、5人打牌 屏警舉發最低罰6萬元

疫情嚴峻，防疫三級警戒延至6月28日，但仍有人不遵守室內5人以上集會、室外10人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會禁令；屏東縣內埔和恆春警分局分別查獲7名年輕男女在家中聚集飲酒、聊天，5人在家中打麻將，均依違反傳染病防治法開立舉發單送縣衛生局裁罰，可處6萬元以上30萬元以下罰緩。

屏東恆春警分局在一處民宅查獲楊姓女子共5人於室內聚集賭博案，因有抽頭，依賭博罪嫌及違反社維法移送偵辦及裁罰外，一併以違反傳染病防治法開立舉發單。記者潘欣中／翻攝

里港警分局泰山派出所上周日接獲報案指稱有民眾聚集喝酒，超過室內禁止5人以上集會防疫規定，所長李仁輝帶同警員楊杏杰、何致維前往高樹鄉廣興村中山路段某處民宅查看，發現現場有4男3女，聚集室內飲酒、滑手機、聊天，進一步查證7人都是朋友關係，當天因休息才相約聚會喝酒聊天，當場下令即刻解散並告誡勿再次違反，避免造成防疫破口。

恆春警分局上周日晚上接獲線報，指恆春鎮處某處民宅有人聚賭，經實地勘查後發現確有其事，分局長陳至瑋指揮偵查隊、各派出所等部署查緝，深夜11時查獲楊姓女子共5人於室內聚集賭博案，當場查獲麻將、骰子、牌尺等賭具，因有抽頭，案依賭博罪嫌及違反社維法移送偵辦及裁罰；現場聚賭5人一併以違反傳染病防治法開立舉發單送衛生局裁罰。