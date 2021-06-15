防疫期間詐欺手法多變 要借錢得先付見證費

疫情嚴峻，許多民宅在家努力防疫，但有詐欺集團看準這點，以「假借貸」詐騙手段騙取金錢，民眾上網詢問借貸事項，詐欺集團成員謊稱需先支付行政公文及律師見證費等費用，對保後會退回，民眾匯款後LINE遭封鎖，才發現辛苦錢已遭詐騙，台南警方今天呼籲民眾小心查證，避免被騙。

20歲林姓男子昨天向警方報案說，他因需錢應急，需借貸10萬元，為了防疫零接觸，在家上網瀏覽民間借貸公司，發現該網路公司申貸快、利率低、聯繫借貸事宜，該公司以網路申辦不需會面即可借貸，但須先支付律師見證及申辦強制公文費用，林信以為真，本月10日前往超商共匯款新台幣2萬7100元，借貸公司要求他耐心等待撥款消息，他苦等數日後發現無法聯繫遭詐騙，向轄區派出所報案。

林表示，他為了防疫宅在家，但仍需繳交日常費用，上網尋找借貸公司聯繫借貸事項，本來想說可以和人零接觸，又可達到借貸目的，沒想到落入陷阱，聯繫借貸公司時，被已讀不回，慘遭封鎖，借貸不成反被詐騙 。