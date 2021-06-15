快訊

傳東南亞多國洽談國產疫苗 指揮中心證實：菲律賓已來函

1萬元孩童防疫補貼今天上午10時開領 登記網址在這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫期間詐欺手法多變 要借錢得先付見證費

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

疫情嚴峻，許多民宅在家努力防疫，但有詐欺集團看準這點，以「假借貸」詐騙手段騙取金錢，民眾上網詢問借貸事項，詐欺集團成員謊稱需先支付行政公文及律師見證費等費用，對保後會退回，民眾匯款後LINE遭封鎖，才發現辛苦錢已遭詐騙，台南警方今天呼籲民眾小心查證，避免被騙。

20歲林姓男子昨天向警方報案說，他因需錢應急，需借貸10萬元，為了防疫零接觸，在家上網瀏覽民間借貸公司，發現該網路公司申貸快、利率低、聯繫借貸事宜，該公司以網路申辦不需會面即可借貸，但須先支付律師見證及申辦強制公文費用，林信以為真，本月10日前往超商共匯款新台幣2萬7100元，借貸公司要求他耐心等待撥款消息，他苦等數日後發現無法聯繫遭詐騙，向轄區派出所報案。

林表示，他為了防疫宅在家，但仍需繳交日常費用，上網尋找借貸公司聯繫借貸事項，本來想說可以和人零接觸，又可達到借貸目的，沒想到落入陷阱，聯繫借貸公司時，被已讀不回，慘遭封鎖，借貸不成反被詐騙 。

台南市警四分局分局長甘炎民說，在網路上與人「連結」更需謹慎，這些躲藏在虛擬世界背後的不法份子，無不用盡心機在盤算民眾財產，運用各種詐騙手段取信民眾，但民眾只要謹記如有提到金錢部份，要求匯款、提供金融簿子等，應循防詐三步驟，一冷靜、二求證、三求助，冷靜思考有無詐騙可能，求證該網路社群及公司或商品價格是否屬實或合乎常理，或165防詐專線提供相關建議，才能大幅降低遭詐騙機率。

詐騙集團以假借款手法行騙，還向被害人謊稱收到行政公文及律師見證費等費用，對保後會退錢。圖／讀者提供
詐騙集團以假借款手法行騙，還向被害人謊稱收到行政公文及律師見證費等費用，對保後會退錢。圖／讀者提供

詐騙 詐欺 律師

延伸閱讀

端午連假不甩防疫揪友喝酒 警稽查8人躲防火巷仍遭逮

雙和醫院確診增 陳凱倫做足防疫送暖醫護

兩大紓困措施 開放申請

擔心網路不夠用？台灣大寬頻1G寬頻飆網，讓大人小孩安心在家防疫！

相關新聞

現實版《火神》？前消防分隊長：別再稱打火英雄

張賢龢也提到，他今年提出的一篇研究文章指出，「英雄主義」其實會害死人。他解釋，在研究中發現，美國好幾位消防人員在火場裡遇到危險，卻因為害怕同儕的眼光，習慣被視為英雄，反而強撐到最後，以為呼救是「弱者的展現」。張賢龢補充：「不管怎麼樣，消防人員都要先體認到自己是一個凡人。面對天然災害，先想的是如何全身而退，而不是去征服它。」

影／畫面曝光！台3線重機撞擊 「神騎士」驚險閃過

台3線103K苗栗大河段，14日上午8時許發生機車車禍意外；1名余姓男子（33歲）騎乘重機從桃園南下因轉彎不慎，衝至對向...

防疫期間詐欺手法多變 要借錢得先付見證費

疫情嚴峻，許多民宅在家努力防疫，但有詐欺集團看準這點，以「假借貸」詐騙手段騙取金錢，民眾上網詢問借貸事項，詐欺集團成員謊...

刑事偵防有建樹 台中偵查佐石欣明獲全國模範警察表揚

今天是警察節，台中市霧峰警分局偵查佐石欣明因從事刑事工作認真積極，屢破重大案件，獲得今年第57屆全國模範警察表揚。雖然因...

影／玖壹壹挺警抗疫 捐1000防護面罩還拍影片致謝

知名饒舌團體玖壹壹為了力挺警察防疫，在警察節前夕，聯絡台中巿西區昇平里長蕭行凱，協助捐贈1000個防護面罩給第一警分局的...

要求別在門口停車遭小黃司機嗆 百貨保全怒比中指挨罰

劉姓男子在新竹一間百貨公司大門擔任指揮交通的保全人員，去年10月24日晚間，劉認為蔡姓計程車司機將車停在大門載客會影響百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。